Ricerche nella notte per un escursionista non rientrato in Valle Gesso, si attende l'arrivo di eliambulanza

E' stato lanciato intorno alle ore 22 di ieri, mercoledì 1 settembre, l'allarme per un mancato intervento di un'escursionista in Valle Gesso.

Tre amici alpinisti (due argentini e un italiano) erano partiti all'alba dal rifugio Moncalieri nel comune di Entracque in direzione del rifugio Soria Elena.

Due hanno seguito la "traversata degli italiani", una via d arrampicata che conduce alla cima del Gelas, il terzo seguendo la traccia che congiunge il Pagari al rifugio Soria è passato per il passo dei ghiacciai.



Al ritrovo fissato però quest'ultimo non è stato trovato. È stato lanciato quindi l'allarme e le squadre dei tecnici del soccorso alpino piemontese hanno raggiunto la zona per le ricerche. Intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo speleo alpino fluviale (SAF) e l'allestimento dell'Unità di Comando Locale (UCL) per la ricerca persona. In loco anche le squadre del Sagf (Scuola Alpina Guardia di Finanza).

Inviate unità cinofile vigili del fuoco da Volpiano (To) e il nucleo vigili del fuoco Droni da Torino.



Le ricerche nella notte non hanno portato risultati. Le squadre a piedi hanno raggiunto il bivacco Moncalieri a 2710 metri di quota e perlustrato i sentieri di accesso e collegamento col rifugio Soria.



Dall'ultimo aggiornamento delle ore 6 del mattino è attesa l'eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria Piemontese per perlustrazioni dall'alto e il trasporto in quota di altre squadre di tecnici sperando nel miglioramento delle condizioni meteo. Al momento le condizioni meteo nella zona non sono ottimali con nuvole e nebbia che ostacolano le operazioni. Attivato anche il nucleo elicotteri vigili del fuoco con Drago VF 61.