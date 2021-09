"La Granda volano per il turismo outdoor che decollerebbe con l'aiuto delle ferrovie"

"La Route del Marguareis, come la via del Sale e la new entry, la via dei Cannoni (che inaugurerà il prossimo sabato 11 settembre, ndr) mettono in gioco le potenzialità del basso Piemonte, come uno dei più grandi e bei comparti di ricettività e turismo outdoor d’Europa" - scrive Paolo Manera, da sempre attento alle tematiche legate al turismo e alle montagne del nostro territorio - "Proprio in questi giorni sta nascendo un movimento di imprenditori e operatori turistici che chiedono a gran voce alle Ferrovie dello Stato di entrare nell’ottica di utilizzare le vie ferrate per l’implementazione turistica nazionale.