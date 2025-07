Solidarietà per Alessandro Barbero: avviata raccolta fondi per ricostruire il bike park devastato dalle fiamme a Priero

"Dieci anni di lavoro andati in fumo". Così Alessandro Barbero, campione italiano di bmx, interviene sull'incendio che, lo scorso sabato 5 luglio, ha interessato bike park di Priero e nel quale ha riportato ustioni che lo hanno costretto al trasporto e al ricovero in ospedale.

Le fiamme sono divampate mentre un artigiano stava saldando una rampa, alcune scintille hanno raggiunto una vasca che conteneva cubi di gomma utilizzata per fare i salti in sicurezza durante gli allenamenti e il rogo ha interessato rampe, pedane e attrezzature.

L’allarme è scattato verso le 18.30, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Ceva e i permanenti di Mondovì.

"È stata una tragedia - scrive sul suo profilo Facebook Barbero - abbiamo perso la parte più importante del park con danni di migliaia di euro mentre lavoravamo alle nuove rampe. Una scintilla di saldatura ha innescato il rogo con una violenza pazzesca.Dieci anni di lavoro andati in fumo! Io ho cercato di domare le fiamme, ma la gomma piuma bruciava a velocità pazzesca, mentre cercavo di domare le fiamme e salvare il salvabile mi sono ustionato le braccia le mani e un pò il viso. Sembrava un inferno. Sono disperato Un ringraziamento speciale va al nucleo dei Vigili del Fuoco di Ceva e tutto lo staff degli Ospedale di Ceva e Mondovì che senza di loro sarebbe stato molto più complicato!".

Nelle scorse ore Barbero ha poi aggiornato sulle sue condizioni, mentre ancora si trova ricoverato in ospedale: "Abbiamo perso circa 40mila euro di materiali, rampe e attrezzature. Non è da me chiedere donazioni, ma è davvero una situazione di emergenza, grazie a chi potrà donare".

Per chi volesse donare è possibile farlo su Satispay cliccando qui.