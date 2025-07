Barolo & Barbaresco Academy: nominati i nuovi Langhe Wine Ambassador 2025

Dopo il successo delle prime sette edizioni del I livello e il lancio dello spin-off europeo, che lo scorso autunno ha portato un assaggio dell'Academy in alcune città europee, il 6 giugno 2025 si è chiuso per la seconda volta il ciclo di alta formazione della Barolo & Barbaresco Academy.

L'iniziativa, promossa e organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani insieme alla Strada del Barolo e grandi vini di Langa, è rivolta a formatori, brand manager, giornalisti e buyer con l'obiettivo di creare una rete globale di ambasciatori delle Langhe. Ben 210 studenti, da 12 diverse nazioni, hanno preso parte alle prime sette edizioni del primo livello in presenza e oltre 30 studenti si sono registrati all'edizione online: una community preziosa di operatori, professionisti ed esperti conoscitori dei vini di Langa.

Siamo estremamente orgogliosi di annunciare che ben 26 studenti hanno completato l'esclusiva formazione con il secondo livello, conseguendo il prestigioso titolo di Langhe Wines Ambassador Livello 2. Il percorso si è concluso con un impegnativo test, articolato in 60 domande a risposta multipla, e una tesi finale sul tema dell'evoluzione delle denominazioni Barolo e Barbaresco dal 1980, analizzando vigneto, cantina e aspetti commerciali, e la presentazione di un'altra denominazione del Consorzio con sfide e opportunità nel business del vino. In questa edizione, il livello degli studenti è stato eccezionalmente alto, rendendo la selezione estremamente complessa dati i risultati eccellenti sia all'esame finale che per le tesine presentate. Grazie a questo ulteriore processo di selezione, la commissione ha individuato i tre Langhe Wine Ambassador i cui elaborati finali si sono distinti per particolare livello di approfondimento, preparazione tecnico-scientifica e stile comunicativo:

Annick De Wilde (Belgio)

Sommelier certificata Sommeliers-Conseil, formata presso l’Université du Vin di Suze-la-Rousse, in Francia, e diplomata WSET Level 3. Dal 2024 frequenta il Diploma WSET (DipWSET). È fondatrice di Pura Passione Piemonte, una realtà belga dedicata esclusivamente ai vini piemontesi. Da oltre dieci anni si occupa di importazione, educazione e comunicazione nel mondo del vino, intrecciando rapporti personali con i produttori di Langhe, Roero e Monferrato. Ha completato i programmi della Barolo & Barbaresco Academy e Langhe Wine Ambassador. Dal 2023 è nel consiglio dell’Alumni Sommeliers-Conseil Association e nel 2025 è stata nominata Cavaliere dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba.

“Essere scelta come Ambasciatrice dei Vini delle Langhe è più di un onore: è come tornare a casa. Il Piemonte mi ha formata umanamente e professionalmente, e questa nomina rafforza il mio impegno a raccontarne l’anima, una storia e un calice alla volta.”

Asami Yoshikawa (Giappone)

Docente presso l’Académie du Vin, la più grande scuola di vino di Tokyo. Ex attrice, ha conseguito il WSET Diploma nel 2023 e nel 2025 è stata certificata Italian Wine Expert dalla Vinitaly International Academy, unica giapponese con questo titolo. È inoltre Valpolicella Wine Specialist e tiene corsi di ogni livello, inclusi quelli della WSET e l’Italian Wine Maestro Course. Nel 2022 ha fondato aiVino Co., Ltd., azienda specializzata nell’importazione di vini italiani da regioni come Etna, Piemonte, Marche, Veneto e Toscana. Nel 2024 ha presentato etichette iconiche italiane durante la visita della nave scuola Amerigo Vespucci in Giappone. Dal 2025 è Langhe Wine Ambassador, livello 2, e a luglio guiderà una masterclass per il Consorzio Valpolicella.

“Sono profondamente onorata di essere stata scelta Ambasciatrice dei Vini delle Langhe, una regione in grande evoluzione che sta guidando l’intero settore. Voglio contribuire a far crescere il riconoscimento di questi vini nel mondo e promuoverli con passione anche in Giappone.”

Vinícius de Miranda Santiago (Brasile)

Sommelier, docente e specialista in vini internazionali. È Head Sommelier del gruppo Víssimo (Evino e Grand Cru) e docente storico dell’ABS-RS. Laureato in Viticoltura ed Enologia in Brasile, ha ottenuto il prestigioso ASI Diploma nel 2025 e il WSET Level 4 Diploma nel 2023. Possiede numerose certificazioni globali, tra cui quelle di Italian Wine Ambassador, Madeira e Port Wine Educator, e Sake Expert. Ha completato la Barolo & Barbaresco Academy (Livello 2) ed è una figura centrale nell’educazione al vino in Brasile.

“Essere nominato Ambasciatore dei Vini delle Langhe è un onore e una responsabilità. I vini delle Langhe alimentano la mia passione per l’autenticità e l’innovazione. Questa nomina rafforza il mio impegno a raccontare l’anima di Barolo e Barbaresco e della straordinaria diversità di questa terra a tutto il pubblico brasiliano e non solo.”

I tre Ambassador potranno ora essere coinvolti in alcune attività ufficiali del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e della Strada del Barolo e grandi vini di Langa nei Paesi d'origine e saranno ospiti anche alla prossima edizione di Grandi Langhe 2026.

“Siamo entusiasti del successo di questa edizione dell'Academy. Dopo sette edizioni del primo livello, con il secondo livello, abbiamo offerto ai professionisti del settore l'opportunità di approfondire ulteriormente le nostre denominazioni e il nostro territorio. È fondamentale per noi, come Consorzio, trasmettere con la nostra voce, che è quella di una comunità, le peculiarità uniche e la storia di una zona da sempre a vocazione vitivinicola. Il livello raggiunto dagli studenti in questa edizione è stato straordinario, e siamo convinti che l'autorevolezza dei tre Langhe Wine Ambassador selezionati ci aiuterà a rafforzare questa comunicazione in tutto il mondo, collaborando alle nostre attività e proponendo nuove idee per valorizzare al meglio la nostra regione. Trasmettere conoscenze e informare su chi siamo e su cosa vogliamo diventare resta una delle nostre priorità, e con i Langhe Wine Ambassador siamo in grado di potenziare ancora di più questo messaggio.”

Sergio Germano, Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani

“Siamo davvero orgogliosi di aver portato a termine il primo ciclo di questo ambizioso progetto a cui lavoriamo da diversi anni. Desidero congratularmi con i Langhe Wine Ambassador che hanno dimostrato una profonda conoscenza del nostro territorio e dei nostri vini, evidenziata da elaborati davvero eccellenti. Il livello di preparazione mostrato da tutti i 26 studenti che hanno completato il secondo livello è stato impressionante. Grazie al lavoro dei docenti, fiore all'occhiello dei nostri corsi, abbiamo creato una community di professionisti ed esperti da tutto il mondo, sempre più preparata e attenta al mondo dei vini di Langa. Sono estremamente orgoglioso di nominare, insieme al Presidente Germano, i primi tre ambasciatori ufficiali, ma sono certo che ogni studente sarà un motore di divulgazione e promozione del nostro territorio. Complimenti a tutti e buon lavoro ai nostri Langhe Wine Ambassador!”

Il percorso di alta formazione Barolo & Barbaresco Academy non si ferma: sono già aperte le iscrizioni per la prossima edizione del secondo livello, in programma dal 23 al 25 gennaio 2026, a ridosso di Grandi Langhe 2026. Sul sito www.barolobarbarescoacademy.com sono disponibili tutte le informazioni relative alle proposte didattiche: oltre al corso in presenza, da dicembre 2020 è disponibile anche il corso Langhe Wine Ambassador di primo livello in versione online.