Manta, aperta la mostra "Icone on the road"

Prosegue l'attività culturale promossa dall'Amministrazione comunale mantese: dopo la mostra dell'albese Viglino ospitata nella Chiesa di Santa Maria del Monastero lo scorso giugno, è stata inaugurata ieri venerdì 3 Settembre la mostra “Icone on the Road” dell'artista saluzzese Guido Palmero.

Grande successo di partecipazione all'inaugurazione: tra i presenti l'assessore alla Cultura Ivana Casale che ha ufficialmente aperto la mostra, l'assessore Pierfranco Margaria, il vicesindaco Roberto Satto, il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni e l'assessore saluzzese Andrea Momberto.

Ad introdurre la mostra la professoressa e storica dell'arte Carla Bianco: dopo una breve presentazione delle opere oggetto della mostra e delle caratteristiche dello stile della “Pittura su parabrezza”, la professoressa Bianco ha intervistato l'artista Guido Palmero con alcune domande per meglio comprendere da dove nascesse questa sua idea e ripercorrere le tappe che hanno portato il pittore saluzzese ad essere conosciuto in Italia e all'estero per le sue opere.

L'assessore alla Cultura del Comune di Manta ha dichiarato: “Come Amministrazione siamo onorati di ospitare la Mostra di Guido Palmero nella cornice di Santa Maria del Monastero. Spesso andiamo lontano, alla ricerca di opere d'arte da ammirare e visitare, dimenticandoci della ricchezza culturale che possiamo trovare proprio sul nostro territorio.”.

La mostra è visitabile tutti i weekend, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 e su prenotazione al cellulare 335-8012643