Questa sera a Mondovì i "Feu dla Madona". L'appello del comune: "Rispettare le norme e non creare assembramenti"

"Una decisione non facile, assunta dopo il confronto con la Questura che, l'anno scorso, aveva posto il divieto a questo tipo di manifestazioni." - ha spiegato negli scorsi giorni il vice sindaco Luca Olivieri - " I Feu sono parte della tradizione della nostra città ed il fatto che vengano lanciati dalla parte alta della città consente di poterli osservare da ogni lato e di godere dello spettacolo nel rispetto delle normative anti-contagio tuttora in vigore, evitando assembramenti ed affacciandosi ai balconi o sparpagliandosi per la città”.

L'appello del comune è quello di rispettare le normative vigenti, godendosi lo spettacolo senza creare assembramenti e indossare la mascherina.

"Nessuno vuole una recrudescenza delle misure sanitarie. I fuochi si possono vedere anche senza ammassarsi gli uni agli altri" - ricordano dal municipio.

Lo spettacolo è in programma questa sera, martedì 7 settembre, a partire dalle 22.30 L'area di sparo, non accessibile al pubblico, sarà allestita presso la ex Caserma Galliano. In caso di maltempo lo spettacolo pirotecnico si svolgerà la serata successiva.

Prima dei "feu", l'associazione "La Funicolare" propone il concerto della Banda Cittadina, in piazza Maggiore, nel rispetto delle norme anti covid, con la tradizionale distribuzione di "pan e pesi" a partire dalle 21.