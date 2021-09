Sarebbe risultata positiva agli oppiacei e avrebbe causato un incidente, è a processo

Lesioni colpose stradali aggravate dalla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. È questa l’accusa rivolta ad una donna dal tribunale di Cuneo che nell’agosto 2019, alla guida di un camper, a seguito di una mancata precedenza data, avrebbe causato un incidente stradale a Peveragno sulla SP42. A rimanere coinvolta, un’altra guidatrice che ha riportato lesioni alla milza.

Nel corso dell’istruttoria, aveva deposto un militare intervenuto sul posto:“Le conducenti dei due veicoli sono state trasportate al pronto soccorso. Entrambe le macchine sono state sequestrate e abbiamo ritirato la patente all’imputata”. Quest’ultima all’arrivo in ospedale è stata sottoposta all’alcool test e all’esame tossicologico e qui, sarebbe risultata positiva agli oppiacei. Ed è questo il punto su cui si snoda il procedimento che si è cercato di chiarire anche attraverso alcune dichiarazioni rese in dibattimento da tre testimoni, un medico e un infermiere del 118 e il consulente del p.m., un medico legale. Stando a quanto riferito dal primo, alla guidatrice del camper sarebbe stata somministrata alla guidatrice, da un infermiere del 118, della morfina per lenirle il dolore, in quel momento molto intenso. “E’ prassi in questi casi farlo” ha riferito l’operatore.

Nel corso della mattinata è stata ascoltata una dottoressa dell’ospedale di Cuneo, in servizio il giorno dell’incidente al momento del ricovero, ha dichiarato che all’imputata erano stati somministrati due antidolorifici su base oppiacea.

Il p.m. ha chiesto il rinvio dell’udienza per la valutazione relativa all’aggravante contestata.