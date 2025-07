Cuneo, ultimo appuntamento con il cinema alla Pinetina: in proiezione Ariaferma

Si chiude venerdì 1° agosto alle 21.30 la rassegna estiva Cinema sotto le stelle, promossa dall’associazione MenteInPace nel parco La Pinetina di via Bongioanni angolo via Riberi, nel quartiere Donatello. L’iniziativa – attiva dal 2011 – proporrà in chiusura la visione di Ariaferma, il pluripremiato film di Leonardo Di Costanzo con Toni Servillo e Silvio Orlando. In caso di maltempo, la proiezione si terrà alla Casa del Quartiere Donatello, in via Rostagni 23. L’ingresso è libero.

Il film del 2021, ambientato in un carcere abbandonato ma ancora parzialmente operativo, racconta il delicato equilibrio tra detenuti e agenti costretti a una convivenza inattesa. Un racconto sospeso, dove spazio e tempo sembrano rallentare per dare voce a temi profondi come convivenza, socialità e umanità condivisa.

La serata rappresenta l’ultimo capitolo di una rassegna che ha proposto quattro film incentrati su resilienza, isolamento e capacità di riscatto personale. Ogni proiezione è parte integrante del progetto SconfinaMenti, un ampio percorso che include laboratori, uscite e attività dedicati alle persone seguite dal Servizio di Salute Mentale di Cuneo, con l’obiettivo di rafforzare autostima, relazioni e autonomia.

Il progetto è promosso da MenteInPace in collaborazione con il Comune di Cuneo, le Cooperative Sociali Momo e Proposta 80, i Comitati di Quartiere Donatello e Gramsci, Amnesty International, Ariaperta, il Centro Diurno del SSM di Cuneo, con il sostegno della Fondazione CRC e CSV Società Solidale.