Lo Sportello Salute Busca compie un anno e si associa ad Auser

Primo compleanno per lo Sportello per le istanze contro le liste d’attesa di Busca, che ha annoverato più di 1500 utenti, per i quali è stato possibile avere la prenotazione di una visita o di un esame nei tempi previsti dall’impegnativa, nell’area geografica di residenza.

‘Quello delle prenotazioni sanitarie, oltre ai tempi d’attesa biblici e ai posti liberi a 200 km di distanza, rappresenta un vero e proprio labirinto, in cui è molto difficile districarsi’ dichiarano i volontari dello Sportello. ‘Con la nostra attività cerchiamo di aiutare gli utenti nella tutela del diritto alla salute, fungendo anche da interlocutori con le Aziende Sanitarie’.

Dopo un anno di attività e potendo contare ormai su una dozzina di volontari, lo Sportello Salute Busca (nato sotto l’egida del Comitato ‘Un’Altra Busca è possibile’ e afferente al Comitato cuneese Vivere la Costituzione), per ragioni amministrative e fiscali, ha avuto la necessità di riconoscersi formalmente in una associazione ed è pertanto entrato a far parte della consolidata realtà ‘Auser Cuneo e Vallate’, costituendo il ‘Gruppo Busca ’.

Auser è un’associazione di volontariato laica, senza scopo di lucro, che si adopera prevalentemente a favore degli anziani, soprattutto soli o in difficoltà. Nata nel 1989, ha articolazioni che vanno dalla sede nazionale a quelle regionali e provinciali, fino ai singoli comuni. Collabora con le istituzioni pubbliche del territorio: Provincia, Comuni, Consorzi Socio-Assistenziali, Comunità Montane, ASL, Ospedali. È regolarmente iscritta al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e al Registro dell’Ufficio Entrate.

‘Ci è parsa una Associazione che ben rappresenta la nostra filosofia e le nostre attività, gestendo tra l’altro Sportelli analoghi sul territorio della Provincia e con cui collaboriamo proficuamente da tempo’ continuano i volontari.

Dal punto di vista operativo, ad ora nulla cambia. Per i mesi estivi lo Sportello è attivo il mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 11.30, in Piazza della Rossa, all’aperto.

‘Questa sede esterna ci permette di dare maggiore visibilità, nei confronti della popolazione, al problema delle liste d’attesa, sotteso alle difficoltà in cui si trova il SSN. Infatti il nostro obiettivo ultimo è rendere consapevoli e sensibili i cittadini circa il progressivo indebolimento della sanità pubblica e affermare in ogni modo la difesa del diritto alla salute’, concludono i referenti dello Sportello.

Informazioni su Auser Provincia di Cuneo sono disponibili sul sito internet https://www.auserterritorialecuneo.it/

È possibile devolvere ad Auser il 5 per mille, acquisire la tessera annuale, effettuare un versamento sull’IBAN IT08L0306909606100000112442 (causale: gruppo Busca).