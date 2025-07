In Alta Valle Maira torna San Giacu

“Torna San Giacu!”. In Alta Valle Maira tutto è pronto per due giornate che sanno di allegria e comunità. Appuntamento a Prazzo oggi e domani, sabato 26 e domenica 27 luglio, con la tradizionale festa patronale.

Organizzata dalla Pro Loco e dal Comune, si preannuncia ricca di eventi. Tra bancarelle, cibo, musica e intrattenimento, la festa è pronta a coinvolgere grandi e piccini.

Tutto avrà inizio nella piazza della Chiesa di Prazzo Inferiore questo pomeriggio, sabato 26 luglio: alle ore 18:30 ci sarà “Il Circo delle Api”, a cura degli Ambasciatori dei Mieli. Adatto a qualsiasi pubblico, onirico e divertente, lo spettacolo porta a scoprire il mondo delle api e i suoi pericoli, seguendo gli scompigli circensi e la narrazione di un'ape irriverente.

Per le vie del paese, nel pomeriggio verranno allestiste le bancarelle, mentre alla sera, dopo la polenta, nella piazza del Municipio di Prazzo Superiore, ci sarà alle ore 21 una coinvolgente serata di musica dal vivo con il trio “meTAtaNGO”.

Appuntamento alle ore 21 con un concerto che presenterà una suggestiva e coinvolgente successione di tanghi, vals e milonghe tutti rigorosamente ballabili. Il repertorio toccherà alcuni brani del tango classico (Gardel fra tutti, ma non solo) per poi addentrarsi in alcune bellissime melodie sudamericane, non necessariamente argentine, arrangiate in forma di tango unitamente ad alcuni pezzi inediti di nostra composizione. Gli arrangiamenti, minimalisti e raffinati, permetteranno alle melodie di presentarsi in tutta la loro forza espressiva. Si tratterà dunque di un concerto di tango contaminato ma allo stesso tempo rispettoso degli stilemi coreutici del tango.

Grande passione e sintonia. Il trio “meTAtaNGO” è costituito da: Alberto Savatteri (chitarra), Enrico Borsalino (contrabbasso) e Giuseppe Quattromini (fisarmonica e chitarra).

Domani, domenica 27 luglio, alle ore 9.30 verrà celebrata la Santa Messa alla cappella di San Giacomo di Prazzo Superiore. Attraverso canti e preghiere si rinnoverà così il significato religioso della festa, con a seguire un aperitivo gratuito per tutti in piazza del Municipio.

Per informazioni per informazioni: Simone (349 8216611), Stefano (348 8097268), Tommaso (338 7940737) / info@comune.prazzo.cn.it / Tel. 0171 99123