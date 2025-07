A Cuneo va in scena “Città”: il podcast di Will Media celebra un anno di idee e giovani imprese

Un pubblico attento ha animato ieri sera, venerdì 25 luglio, il NUoVO di Cuneo, dove è andata in scena la registrazione dal vivo di Città, uno dei podcast più innovativi e seguiti d’Italia, prodotto da Will Media. Un evento speciale, inserito all’interno del progetto “Insieme per un’idea”, promosso dal Comune di Cuneo e dalla Camera di Commercio per sostenere l’imprenditorialità giovanile.

A guidare il talk, dal titolo “Nuove generazioni di imprenditori: come può una città coltivare la cultura dell’imprenditorialità?”, è stato Stefano Daelli, co-host del podcast, che ha moderato un confronto vivace e stimolante tra ospiti istituzionali e protagonisti del tessuto imprenditoriale locale.

Un’occasione per riflettere su come cambiano le città e, con esse, il modo in cui i giovani costruiscono il proprio futuro professionale, spesso partendo da idee che si trasformano in impresa. “Siamo un territorio molto fertile dal punto di vista imprenditoriale – ha detto l’assessora alle politiche giovanili Cristina Clerico – ma sappiamo che il tema dell'imprenditoria giovanile è assolutamente da coltivare anche in una realtà come la nostra. Forse abbiamo il dovere di farlo proprio noi, che partiamo da ecosistemi già funzionanti”.

Un bilancio, quello del primo anno del progetto “Insieme per un’idea”, che l’assessora definisce “estremamente positivo”. “Abbiamo organizzato moltissimi eventi – ha raccontato – da visite collettive a festival e realtà innovative, fino a indagini neuroscientifiche sulle attitudini imprenditoriali. E soprattutto abbiamo voluto rompere il tabù per cui solo alcune idee possono diventare impresa: oggi, se hai il coraggio di crederci, puoi costruire qualcosa ovunque, che sia a New York o a Cuneo”.

A cambiare, secondo Clerico, è anche il ruolo delle istituzioni: “Abbiamo lavorato perché anche il Comune diventi un punto di riferimento per i giovani che vogliono fare impresa. Il municipio può essere la prima porta da aprire, il luogo più diretto e accessibile dove trovare sostegno”.

Un concetto condiviso anche dall’assessore all’innovazione Andrea Girard, che ha sottolineato come “la città sia in continua evoluzione. I giovani sono molto attenti alle trasformazioni digitali e Cuneo può diventare sempre più un luogo dove chi ha voglia di fare, di ogni età, trovi spazio e possibilità”.

Sul palco anche Elisabetta Giacosa, segretaria generale della Fondazione WellFare, e Luigi Giordano, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo, che hanno contribuito ad arricchire il confronto con esperienze e visioni legate al mondo del lavoro e dell’impresa.

Una serata che ha confermato la capacità di Cuneo di essere laboratorio di idee, punto d’incontro tra pubblico e privato, tra istituzioni e nuove generazioni.

“Il mondo contemporaneo è senza barriere – ha concluso Clerico ai nostri microfoni – ed è molto più creativo. L’innovazione non è solo digitale. Si può fare impresa con la lana delle pecore o con un’idea culturale. Il nostro territorio ha bisogno anche di questo”.

LA NOSTRA VIDEO INTERVISTA A CRISTINA CLERICO E ANDREA GIRARD QUI SOTTO: