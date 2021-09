A cena con il presidente di Confartigianato Fossano

Il Direttivo ed i dipendenti di Confartigianato Fossano, si sono stretti intorno al loro presidente, il commendator Clemente Malvino, che ha voluto condividere questa sua esperienza di secondo mandato alla guida dell’Associazione.

L’occasione è stata la grigliata che si è tenuta nella serata di venerdì 10 settembre, presso la Trattoria Forti e Sani di Fossano. Un convivio che ha visto la presenza di una quarantina di persone, nel quale è stato anche festeggiato il compleanno di Malvino, vista la concomitanza con tale data.

Un appuntamento che va oltre il semplice momento conviviale, e che si rivela l'occasione per trascorrere qualche ora in compagnia, mettendo da parte il lavoro e i ritmi frenetici degli impegni quotidiani.

Quale occasione migliore, infatti, per consolidare i rapporti tra le diverse figure che lavorano all'interno dell’Associazione ed il direttivo?

Intervenendo per rivolgere un saluto ai presenti, il presidente Malvino, ha esordito ringraziando “gli impiegati dell’Associazione e i componenti del Direttivo, per aver aderito così numerosi all’invito” e quanti “hanno espresso il loro rammarico per non aver potuto presenziare”.

“Una bella dimostrazione di amicizia, a conferma della crescente e apprezzabile aggregazione che si è venuta a creare nella squadra della Confartigianato fossanese. Finalità tutte che oggi più che mai assumono una certa e significativa valenza”.