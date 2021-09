Incidente a Roreto di Cherasco: coinvolte una jeep e un autoarticolato

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi (martedì 14 aprile) a Roreto di Cherasco.

Coinvolti due mezzi - una jeep e un autoarticolato - , scontratisi per cause ancora da determinare ai piedi della salita del Bergoglio, nei pressi della rotonda della frazione. A seguito dell'urto, l'automobile è stata respinta sino in centro alla strada.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Bra, l'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco. Si segnalano lunghe code lungo la strada provinciale coinvolta.