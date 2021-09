Cartucce compatibili, quanto possono far risparmiare in ufficio

Che cosa sono le cartucce compatibili? Permettono davvero di risparmiare in ufficio? Il termine compatibile significa semplicemente che le cartucce in questione non sono originali. Le principali stampanti permettono di essere utilizzate con cartucce non originali, il che è un vantaggio da non sottovalutare (soprattutto per il portafogli). Qual'è la differenza tra le due tipologie? La qualità si va a perdere? Non sempre, perché alla fine il risparmio è notevole e per un ufficio può essere estremamente importante.

I prodotti da cancelleria hanno un costo da affrontare, soprattutto nelle grandi aziende, ma anche nelle PMI. C’è sempre un po’ di scetticismo ingiustificato quando si parla di cartucce compatibili per stampanti, soprattutto perché si teme che possano danneggiare i dispositivi. Così non è, però, perché in ogni caso non presentano grosse differenze con quelle vendute dal brand di produzione. È possibile acquistare online le migliori cartucce compatibili? Sì, in particolare su Cartucciaperfetta, il miglior e-commerce di cartucce e toner , in cui sono presenti migliaia di articoli di cancelleria per l’ufficio e non solo.

Cartucce compatibili: cosa sono?

Il settore delle stampanti è stato rivoluzionato negli ultimi tempi. Il motivo? C’è sempre meno attenzione verso la stampa, soprattutto perché ormai i documenti più importanti vengono conservati sul web, mediante l’uso di cloud specifici. Lo storage online è diventato il nuovo archivio aziendale, ma non tutti hanno intrapreso la via del web, anzi. C’è ancora chi non rinuncia alla carta stampata, alla stampante e ovviamente alla possibilità di risparmiare.

Rispetto alle cartucce rigenerate – che sono tutto un altro tipo – la cartuccia compatibile è un prodotto totalmente nuovo, che è stato messo in vendita da un’azienda non autorizzata dal brand della stampante. In ogni caso, le caratteristiche sono uguali alle cartucce originali: non si avranno grosse differenze. Tornando al quesito di prima, le stampanti non subiranno alcuna conseguenza con l’utilizzo di cartucce non originali. Pertanto, scegliere di acquistare online articoli indispensabili per l’ufficio compatibili (e non per forza originali al 100%) ti darà dei vantaggi considerevoli.

Vantaggi delle cartucce compatibili

Il rapporto qualità/prezzo delle cartucce compatibili è molto competitivo rispetto alle cartucce originali. Possono essere una validissima alternativa per chi non intende spendere tanto, e vale sia per chi fa un uso continuativo della stampante che per chi invece vi ricorre una volta ogni tanto. Il mantenimento delle prestazioni di stampa non verrà in alcun modo inficiato dall’uso di tale cartuccia, in ogni caso.

La qualità di stampa viene in qualche modo pregiudicata? C’è da approfondire l’utilizzo che effettivamente se ne farà. Per esempio, se devi utilizzare la stampante per dei documenti o per alcuni appunti, non c’è alcuna differenza: la resa del nero è assolutamente perfetta. Pertanto, usare cartucce compatibili non significa necessariamente che si andrà a perdere di qualità.

Un altro aspetto molto interessante è la possibilità di utilizzo di cartucce rigenerate. Quest’ultime, infatti, promuovono anche la filosofia green, dal momento in cui si utilizzano delle cartucce originali per stampanti esaurite e si ricaricano. Le cartucce ricostruite rappresentano un ottimo modo per le aziende di adattarsi all’ecosostenibilità ambientale.

Come risparmiare in ufficio con gli articoli di cancelleria?

La prima regola di qualsiasi ufficio è il risparmio: quando c’è da far quadrare il budget, bisogna essere anche un po’ furbi in questo senso. Semplicemente, lo shopping online rappresenta un ottimo modo per evitare di spendere tanto, e ovviamente la comodità di ricevere ogni strumento utile senza dover per forza trasportarlo in giro per la città è senza eguali. Inoltre, acquistare tutti i prodotti su un unico sito – dalle cartucce per stampante agli articoli di cancelleria – riduce notevolmente il tempo dedicato al rifornimento per l’ufficio.