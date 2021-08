Dispenser acqua da ufficio: ecco perché conviene installarlo

È ormai risaputo che bere molta acqua durante le ore lavorative è fondamentale. Questo, per diversi motivi. In primo luogo, come spesso rammentano gli esperti, l’organismo necessita di essere idratato, anche quando non si ha una sensazione di sete. Dato che in ufficio si trascorrono diverse ore della propria giornata, bere poco o non bere affatto durante questo lasso di tempo può essere deleterio. Inoltre, la mancanza di acqua è spesso causa di un calo di produttività. Infatti, assumendo poca acqua, non ci si riesce a concentrare in maniera ottimale, e si è più soggetti a spossatezza e stanchezza. Oltre a ciò, è necessario precisare che anche la legge dispone l’obbligo per i datori di lavoro di mettere a disposizione del proprio staff la quantità d’acqua potabile sufficiente a soddisfare il fabbisogno dei lavoratori. Per quanto concerne invece la modalità di erogazione dell’acqua, in ufficio, esistono principalmente due modi per garantire l’accesso all’acqua potabile: il dispenser a boccioni e l’erogatore d’acqua che si allaccia alla rete idrica.

I vantaggi del dispenser d’acqua

Come accennato, sul mercato esistono diverse tipologie di strumenti per erogare in modo efficiente l’acqua durante l’orario di lavoro. Se hai intenzione di istallare anche tu un dispositivo del genere presso il tuo ufficio o la tua azienda, scopri il dispenser acqua per l'ufficio e scegli il modello più adatto alle tue esigenze. In genere i dispenser d’acqua da ufficio collegati alla rete idrica hanno diversi vantaggi, sia per i dipendenti dell’ufficio sia per l’accoglienza dei clienti. Infatti, chi lavora deve mantenersi idratato, ma anche i clienti devono essere accolti con un gesto colloquiale, come può essere un semplice bicchiere d’acqua.

Risparmio: utilizzare un erogatore d’acqua consente di ottenere un approvvigionamento illimitato d’acqua. Ciò significa risparmiare sull’acquisto di bottigliette di plastica.

Acqua pura: l’acqua erogata dal dispenser d’acqua, è sicura e purificata dai batteri al suo interno, ed inoltre ha un sapore gradevole.

Facile da installare e da utilizzare: un erogatore si installa in pochissimo tempo. Basta avere un attacco alla rete idrica ed uno alla corrente nelle vicinanze. Anche l’utilizzo è molto semplice, con pochi e semplici gesti è possibile erogare l’acqua necessaria al proprio fabbisogno.

Design minimal: il dispenser è realizzato in maniera tale da poter essere installato in qualsiasi punto dell’ufficio senza ingombrare eccessivamente, risultando quasi come un elemento d’arredo dell’ambiente.

Diversi tipi d’acqua: con un semplice comando, è possibile scegliere se ottenere acqua frizzante oppure liscia, a temperatura ambiente, fresca o calda, per poter preparare anche tisane ed infusi.

Poca manutenzione: dopo l’installazione del dispositivo, non servono molti interventi di manutenzione. Basta sanificare il dispenser due volte all’anno, in concomitanza con la sostituzione dei filtri e della lampada UV.

Nessun contatto: i dispenser acqua da ufficio realizzati con le tecnologie più innovative sono dotati di un particolare pulsante che non richiede il contatto diretto. Ciò permette di evitare di toccare superfici già toccate da altri, evitando occasioni di trasmissione batterica.

Dispenser o boccioni?

Come già detto, oltre al dispenser d’acqua con collegamento alla rete idrica, esiste anche l’erogatore d’acqua a boccioni. Si tratta di un tipo di dispenser da utilizzare se non si ha a disposizione un allaccio alla rete idrica in prossimità dell’ufficio, in quanto funziona utilizzando i boccioni già pieni d’acqua, da sostituire una volta consumato il contenuto al loro interno. Ed è proprio quest’ultimo aspetto a renderli meno pratici rispetto ai dispenser collegati direttamente alla rete idrica. Si tratta, infatti, di una soluzione meno pratica, poiché bisogna avere in ufficio lo spazio necessario per lo stoccaggio dei boccioni, ed occorre sostituirli con frequenza, specialmente se i dipendenti sono molti e bevono spesso. Al contrario sono la soluzione ideale se si ha poco personale oppure non si possiede un ufficio di proprietà e si desidera uno strumento da spostare all’occorrenza.