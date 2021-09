Forni industriali per trattamento termico: cosa c'è da sapere

Alcune aziende, soprattutto del settore metallurgico, necessitano di forni industriali per il trattamento termico dei metalli. Ma come funzionano i forni a trattamento termico, come scegliere quello più indicato per le attività da svolgere e quali caratteristiche dovrebbero avere?

Cos'è un forno per trattamento termico

Il forno per trattamento termico permette di lavorare i metalli, e viene utilizzato a livello industriale. Infatti, grazie a un forno per trattamento termico, tramite riscaldamento o raffreddamento, i metalli possono essere modificati nella loro struttura cristallina.

I forni per il trattamento termico funzionano tramite cicli di riscaldamento e raffreddamento, con specifiche caratteristiche di durata e temperatura. Questi passaggi servono per modificare la struttura cristallina del metallo, ovvero la forma.

I forni termici industriali possono essere utilizzati per diverse procedure e lavorazioni di metalli e leghe. Ad esempio si può normalizzare un metallo, ovvero creare una grana cristallina che garantisce alcune caratteristiche al prodotto finale. Poi c'è la bonifica, che viene utilizzata per eliminare i difetti del metallo.

C'è poi il processo di solubilizzazione, che viene effettuato l'acciaio austenitico, dove dopo una prima parte di riscaldamento il metallo viene lasciato a temperatura elevata per un certo periodo di tempo, per poi essere raffreddato rapidamente.

Caratteristiche forni per trattamento termico

Un forno a trattamento termico dovrebbe possedere alcune caratteristiche tecniche particolari. Una delle caratteristiche dei forni industriali a trattamento termico è di raggiungere e mantenere, in maniera molto precisa e per il tempo desiderato, la temperatura. Questo permette di ottenere la modifica strutturale desiderata per il metallo che si sta lavorando.

Se si desidera realizzare un forno industriale per trattamento termico, si consiglia di rivolgersi ad aziende specializzate nella loro realizzazione. Ad esempio Ferro Pietro potrà realizzare anche forni industriali per trattamento termico personalizzati sulle esigenze di una particolare azienda, in base ai materiali che si intendono lavorare.

L'importante è che un forno termico sia realizzato con materiali di alta qualità, in questo modo si potranno garantire ottime prestazioni, isolamento termico perfetto e regolazione della temperatura in varie fasi.

Diverse tipologie forni per trattamento termico

Esistono diversi modelli di forno termico industriale. I principali sono: per ricottura, distensione e riscaldamento. Esiste poi la possibilità di realizzare modifiche e personalizzazioni, rivolgendosi a un'azienda specializzata.

I forni per la ricottura sono elettrici, e vengono utilizzati per la lavorazione dell'acciaio inox che ha bisogno di essere riscaldato ad alte temperature e raffreddato velocemente. Tramite questi passaggi l'acciaio inox diventerà più morbido e lavorabile.

I forni per distensione, che possono essere sia elettrici che a gas, vengono invece utilizzati per la lavorazione dell'alluminio e dell'acciaio al carbonio. In questo caso la temperatura viene raggiunta in fretta, mentre il raffreddamento avviene in maniera graduale.

Infine, i forni di riscaldamento, anche questi sia a gas che elettrici, vengono utilizzati per riscaldare il metallo fino a portarlo a diventare liquido. Questo forno può essere utilizzato per diverse lavorazioni, come l'invecchiamento dell'alluminio, la cementazione dell'acciaio oppure il rinvenimento dell'acciaio in carbonio.

Come scegliere un forno industriale per trattamento termico

Nella scelta del forno più adatto alle proprie esigenze, occorre tenere in considerazione la temperatura corretta per il metallo da lavorare, in relazione alle operazioni da compiere. Quindi, una volta che si sarà deciso cosa si vuole fare si potrà scegliere lo strumento migliore per lavorare un determinato metallo a una data temperatura.

Altro aspetto da tenere in considerazione è la velocità necessaria al forno per riscaldarsi e raffreddarsi. Questa è fondamentale per poter cambiare la struttura del metallo e lavorarlo nel migliore dei modi.