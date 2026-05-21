Roccavione, domani il convegno con Beppe Ghisolfi su economia e finanza per tutti

Il convegno di domani pomeriggio, venerdì, che avrà inizio alle ore 18 nella sala del Consiglio comunale, con la relazione principale del Banchiere scrittore, è la conferma di come i temi dell'inclusione economica, che nei centri rurali e montani assume un prioritario valore sociale, siano inseparabili dalle questioni del radicamento territoriale di servizi finanziari accessibili e tracciabili, in un mix tra finanza digitale per le generazioni giovani e adulte e sportelli fisici polifunzionali per le altre e più generali categorie sociali

Beppe Ghisolfi, già protagonista a fine marzo a Valdieri, in un salone gremito, fa il bis a Roccavione, Comune localizzato sopra il capoluogo cuneese in un'area alpina strategica per il transito turistico fra i due versanti dell'arco montano italo francese. Qui, su invito del Sindaco Paolo Giraudo, in carica dalla primavera 2024 e al proprio primo mandato elettivo con la fascia tricolore, e con l'amichevole coordinamento dell'Avvocato e amico Gianmario Parola, avrà luogo domani il pubblico incontro su Economia e Finanza per Tutti: un titolo che riunisce due parole a torto messe in conflitto reciproco da una serie di stereotipi diffusi, ma in realtà sono l'una inscindibile dall'altra per contrastare la desertificazione produttiva e demografica spesso incombente proprio nelle aree non metropolitane e meno urbanizzate.

La realtà dei Piccoli Comuni, in un Paese come l'Italia e in una regione come il Piemonte, è tale da imporre una diversa calibrazione dei servizi di utilità pubblica, sociale e collettiva, e quelli a carattere finanziario ne sono una parte integrante che richiede, però, non soltanto un'attenzione da parte degli istituti bancari o assicurativi, che va ricordato sono attività d'impresa a tutti gli effetti, ma anche un'assunzione di responsabilità da partecipare del legislatore statale e regionale in materia urbanistica e di disciplina degli affidamenti dei servizi.

La Giunta di Roccavione, con il Sindaco Giraudo, nei primi due anni di governo locale si è distinta per attività che hanno consentito di recuperare risorse al bilancio comunale, migliorando la capacità di riscossione senza aumentare la pressione fiscale - non viene infatti applicata l'addizionale Irpef - e destinando i fondi al potenziamento dei servizi al cittadino e alle imprese il cui numero risulta in crescita netta. Una serie, insomma, di buoni "Passi verso l'economia", come titola l'ottavo best seller di Ghisolfi in distribuzione su Amazon e nelle librerie.