Gamma Audi plug-in hybrid da Audi Zentrum Cuneo e Fossano

La mobilità sta cambiando rapidamente e anche gli automobilisti della provincia di Cuneo guardano con crescente interesse a soluzioni che sappiano coniugare efficienza, libertà di movimento e piacere di guida. In questo scenario, le Audi ibride plug-in rappresentano una risposta concreta, grazie a una tecnologia evoluta che unisce motore termico ed elettrico per offrire versatilità senza compromessi.

Per chi desidera scoprire da vicino la nuova gamma, le concessionarie Audi Zentrum Cuneo e Audi Zentrum Fossano, parte del Gruppo Audi Zentrum Alessandria, sono il punto di riferimento sul territorio.

Cos’è un’auto plug-in hybrid Audi e come funziona?

Le Audi ibride integrano un motore a combustione TFSI con un propulsore elettrico alimentato da una batteria ricaricabile esternamente. Il sistema è progettato per scegliere automaticamente la modalità più efficiente in base alle condizioni di guida, ma consente anche al conducente di intervenire manualmente.

In città o nei tragitti quotidiani, è possibile viaggiare in modalità completamente elettrica, riducendo consumi ed emissioni. Nei percorsi più lunghi, invece, il motore termico garantisce autonomia e continuità, eliminando l’ansia da ricarica tipica delle vetture full electric.

Qual è l’autonomia elettrica della gamma Audi e-hybrid?

Uno dei principali vantaggi delle nuove Audi ibride è proprio l’autonomia in modalità elettrica, sempre più adatta alle esigenze reali della mobilità quotidiana.

Modelli come Audi Q3 e-hybrid consentono di raggiungere fino a 119 km in modalità completamente elettrica, mentre Audi Q5 e-hybrid arriva fino a 100 km. Anche le berline della gamma, come Audi A5 e-hybrid e Audi A6 e-hybrid, superano i 100 km di autonomia, permettendo a molti automobilisti di affrontare gli spostamenti quotidiani senza ricorrere al carburante.

Quali sono i vantaggi delle Audi plug-in hybrid?

Scegliere una Audi ibrida plug-in significa puntare su una mobilità intelligente che offre benefici concreti sia dal punto di vista economico sia in termini di esperienza di guida. La possibilità di viaggiare in elettrico nei contesti urbani consente di ridurre consumi ed emissioni, mentre il motore termico assicura tutta la libertà necessaria per affrontare trasferte e lunghi viaggi senza limitazioni.

A questo si aggiungono prestazioni elevate, perfettamente in linea con il DNA Audi, con motorizzazioni capaci di offrire accelerazioni brillanti, comfort premium e una guida sempre fluida e coinvolgente.

Quanto tempo serve per ricaricare una Audi plug-in hybrid?

I tempi di ricarica variano in base al modello e alla tipologia di alimentazione disponibile.

Audi Q3 e-hybrid supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW, consentendo di passare dal 10% all’80% della batteria in meno di 30 minuti. Per modelli come Audi Q5 e-hybrid, Audi A5 e-hybrid e Audi A6 e-hybrid, la ricarica completa in corrente alternata richiede circa 150 minuti.

La possibilità di ricaricare comodamente a casa oppure presso le numerose infrastrutture pubbliche rende l’utilizzo quotidiano ancora più pratico.

Quali modalità di guida sono disponibili?

Le Audi ibride plug-in sono progettate per adattarsi a ogni esigenza di mobilità. In modalità completamente elettrica risultano ideali per gli spostamenti urbani, offrendo silenziosità e zero emissioni. La modalità hybrid, invece, gestisce automaticamente l’interazione tra motore elettrico e termico per ottimizzare l’efficienza complessiva.

È inoltre possibile conservare il livello di carica della batteria per utilizzarlo in un secondo momento, ad esempio quando si entra in aree urbane dove si preferisce viaggiare esclusivamente in elettrico.

Audi Q3 e-hybrid: il SUV compatto per la mobilità quotidiana

Audi Q3 e-hybrid rappresenta una proposta ideale per chi cerca un SUV compatto, tecnologico e versatile. Con una potenza fino a 200 kW e uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi, offre prestazioni brillanti unite a un’autonomia elettrica perfettamente adatta all’utilizzo quotidiano.

Il design contemporaneo, gli interni digitalizzati e la disponibilità della versione Sportback ne rafforzano il carattere dinamico.

Audi Q5 e-hybrid: comfort e prestazioni senza compromessi

Audi Q5 e-hybrid è pensata per chi desidera equilibrio tra performance, comfort e tecnologia. La trazione integrale quattro e la potenza fino a 270 kW assicurano una guida sicura e coinvolgente in ogni condizione.

L’abitacolo evoluto, i sistemi digitali di ultima generazione e la disponibilità della versione Sportback ne fanno una scelta ideale per chi cerca un SUV premium elettrificato.

Audi A5 e-hybrid: eleganza e anima sportiva

Audi A5 e-hybrid interpreta la mobilità plug-in hybrid in chiave sportiva, combinando eleganza e prestazioni di alto livello. Con accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi e potenza fino a 270 kW, offre un’esperienza di guida dinamica e raffinata.

La disponibilità della versione Avant amplia ulteriormente la versatilità della gamma.

Audi A6 e-hybrid: la plug-in hybrid per chi viaggia senza limiti

Audi A6 e-hybrid rappresenta il massimo dell’evoluzione plug-in hybrid Audi in termini di comfort, autonomia e tecnologia. Grazie a un’autonomia elettrica fino a 106 km e a soluzioni come sospensioni adattive e sistemi avanzati di assistenza, è progettata per rendere ogni viaggio piacevole e rilassante.

Anche in questo caso, la versione Avant offre ulteriore praticità senza rinunciare allo stile.

Quali altri modelli PHEV Audi sono disponibili?

La gamma delle Audi ibride comprende anche Audi A3 Sportback TFSI e, Audi A3 allstreet TFSI e, Audi Q7 TFSI e quattro e Audi Q8 TFSI e, ampliando le possibilità di scelta per chi desidera entrare nel mondo dell’elettrificazione Audi.

Dove scoprire la gamma Audi plug-in hybrid?

La nuova gamma plug-in hybrid Audi rappresenta una soluzione concreta per chi vuole avvicinarsi alla mobilità elettrificata senza rinunciare a comfort, prestazioni e libertà di movimento.

Nella Granda è possibile scoprire tutte le Audi ibride rivolgendosi alle concessionarie Audi Zentrum Cuneo e Audi Zentrum Fossano, parte del Gruppo Audi Zentrum Alessandria, dove consulenti dedicati accompagneranno i clienti alla scoperta della gamma e-hybrid e delle soluzioni più adatte a ogni esigenza di mobilità.

Per maggiori informazioni e rimanere sempre aggiornati, visitare myaza.it, Instagram, la pagina Facebook di Audi Zentrum Fossano e quella di Audi Zentrum Cuneo.