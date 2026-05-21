Venerdì 22 maggio al Monastero della Stella il cabaret si fa solidale

Il grande cabaret incontra la solidarietà. Venerdì 22 maggio il Monastero della stella ospita il terzo appuntamento di Saluzzo Star Bene Show, rassegna nata da un’idea di Riccardo Conte che ha seminato allegria e sorrisi nelle prime due tappe, animate dagli artisti della “scuola torinese”, coordinati dal direttore artistico Enrico Balsamo.

Ad esibirsi nell’ultimo appuntamento, venerdì a partire dalle 20:30, saranno Marco Dondarini e Davide Dal Fiume, portacolori della comicità emiliana. Bolognesi, nati artisticamente nel 2014 per un fortunato errore di scaletta e selezionati per Zelig, portano in scena una comicità brillante e surreale dove i ruoli di comico e spalla si invertono continuamente

Il loro sodalizio unisce lo stile surreale e fuori dal tempo di Dal Fiume (già attivo dal 1994) alla comicità più diretta e sanguigna di Dondarini. Hanno poi portato la loro alchimia comica sul piccolo schermo a Zelig 1 e nel programma Eccezionale Veramente su La7.

Prima di entrare nel cuore dello spettacolo, sarà dedicato un momento a una realtà importante del territorio saluzzo-saviglianese: l’associazione Il Fiore della Vita, impegnata nel sostegno ai bambini seguiti dal reparto di oncologia infantile dell’Ospedale di Savigliano e alle loro famiglie. Un gruppo di volontari impegnato da anni nel trasformare vicinanza, ascolto e solidarietà in un aiuto concreto, accompagnando percorsi che richiedono forza, cura e umanità.

Gli organizzatori: «Abbiamo voluto condividere questa presenza all’interno della serata perché il tema del sorriso, della relazione e del benessere non può fermarsi al palcoscenico. Il sorriso che cercheremo insieme questa sera è anche il sorriso dei bambini che l’associazione sostiene quotidianamente, spesso nei momenti più difficili della loro vita».

Per questo, all’uscita, sarà possibile per chi lo desidera lasciare una libera donazione a favore dell’associazione. Un piccolo gesto che può trasformarsi in un aiuto reale.