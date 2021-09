Argani, verricelli e paranchi: le ultime novità a prezzi convenienti

Chi ha bisogno di sollevare e trainare un'unità mobile di un peso considerevole, come per esempio un autista che deve trasportare una roulotte, può avvalersi di attrezzature che garantiscano sempre la massima efficienza e resistenza. Soprattutto in caso di condizioni climatiche avverse. Expondo offre molteplici tipologie di argani, verricelli e paranchi. Il cliente ha comunque la garanzia di acquistare dei prodotti convenienti e di alta qualità.

Gli esemplari elettrici, che costano da un minimo di 85,00 euro a un massimo di 359,00 euro, sono in grado di farsi carico di un peso tra i 907 e i 4.310 kg. Il merito va al loro motore a magnete permanente di massimo 4,000 W e ad accessori come pulegge e funi che non si avvolgono. Quelli manuali, che costano tra i 44,99 e i 69,00 euro, possono trainare delle unità che pesano tra i 450 e i 1.130 kg. Gli accessori come la leva a cricco con manovella e la fune in acciaio zincato che non si avvolge garantiscono delle operazioni semplici e sicure.