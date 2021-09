A Beinette cessa l'attività la dottoressa Fiorenza Capra

Dal 1 ottobre cesserà la propria attività di medico di medicina generale a Beinette la Dr.ssa Fiorenza Capra.

Gli assistiti in carico al sanitario dovranno recarsi presso gli Sportelli dell’ASL CN1 muniti di documento d’identità, tessera sanitaria, codice fiscale e delega (nel caso in cui non si presenti l'interessato) al fine di effettuare una nuova scelta nei confronti di un Medico di Medicina Generale tra quelli disponibili nel distretto.

E’ inoltre possibile effettuare la scelta online se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte.

In via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al COVID-19, sarà possibile trasmettere via e-mail le eventuali richieste di Scelta MMG, unitamente ad un documento di identità al seguente indirizzo: segreteria.sportellocuneo@aslcn1.it