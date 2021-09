Cade dal balcone ad Alba: interviene anche l’elisoccorso

Soccorsi mobilitati, ad Alba, per una donna precipitata da un balcone.

È successo in via Gorizia, non lontano dal quartiere dell’ospedale. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute le ambulanze dell’emergenza sanitaria 118, compresa l’automedica di stanza proprio in città, insieme ai Vigili del fuoco del locale distaccamento e alle Forze dell’ordine.

L’equipe sanitaria dell’automedica ha prestato le prime cure alla donna. Poi, per il trasferimento della ferita in ospedale, è stato disposto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nei pressi dello stabilimento della Ferrero.

Le condizioni della donna sarebbero gravi.