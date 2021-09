Saluzzo, in 140 alle selezioni d’ingresso ai corsi tecnologici Apm

Selezioni d'ingresso ai corsi tecnologici in Apm ( una precedente edizione)

Sono circa 140 i giovani provenienti da tutta Italia che affronteranno le prove di accesso per i corsi del Dipartimento Nuove Tecnologie della Scuola APM.

I corsi di Tecnico del Suono, Tecnico di Produzione Musicale e Tecnico di Produzione Video sono approvati e in parte finanziati dalla Regione Piemonte sul Bando Mercato del Lavoro e rivolti a giovani disoccupati in possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore.

Strutturati in un percorso intensivo di 1200 ore suddivise in formazione teorica e stage presso aziende del settore, i corsi preparano i giovani ai ruoli di fonico live e di studio, di fonico per concerti e manifestazioni musicali, registrazioni e mixaggi, spettacoli televisivi e teatrali.

La Scuola APM ha specializzato più di un migliaio di giovani provenienti da tutta Italia e dall’estero, creando professionalità di alto livello nel campo delle nuove tecnologie, allineate con le esigenze in continua evoluzione del mondo discografico, della produzione musicale, audio/video e multimediale. Come già avvenuto lo scorso anno, la selezione di fine settembre inizialmente si terrà presso i locali della ex caserma Mario Musso con la prova scritta, al fine di garantire il corretto distanziamento sociale tra i partecipanti.

Si passerà poi alla prova pratica e al colloquio motivazionale presso la Scuola APM.

I migliori 54 allievi entreranno a comporre le 4 classi dell’anno scolastico 2021/22 e a far parte della Scuola APM.

Per informazioni: https://www.scuolaapm.it/tipologia_nuove_tecnologie/corsi-professionali/