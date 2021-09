Cos’è la friggitrice ad aria e come funziona

Portare a tavola delle pietanze fritte è sinonimo di successo assicurato tanto che in molti già usano la friggitrice ad aria per potersi gustare senza rinunce dei piatti straordinari. Tuttavia, è risaputo che il fritto non rappresenta l’alternativa ideale da potersi permettere tutti i giorni a causa dell’utilizzo di una quantità di olio esagerata, che certo non aiuta l’organismo. Basti pensare alle diete per dimagrire o per sostenere certe patologie.

Con la friggitrice ad aria invece si frigge senza olio, quindi i piatti preferiti risulteranno leggeri e da gustare una volta in più. Considerando che questo modo di friggere diventa il migliore in assoluto è bene sapere che in commercio esistono diverse tipologie del fantastico elettrodomestico, per assicurare a tutti una buona salute e un buon appetito. Per saperne di più, e conoscere tante caratteristiche si consiglia di approfondire l’argomento cliccando qui: friggitrice ad aria guida all'acquisto



Friggitrice ad aria: uno dei migliori elettrodomestici da cucina





Sono tanti gli alimenti, comprese le verdure, che possono essere fritte; per non parlare dei dolci che in ogni caso sono sempre richiesti da grandi e piccini. Infatti, seguendo le tante ricette che vengono messe a disposizione nei libri e in rete sulle varie mescolanze di sapori, da quelle salate a quelle più dolci, friggere resta comunque un metodo di cottura che fa ingrassare. È molto appetitoso, ma super calorico e alza il colesterolo.

Così, chi non vuole rinunciare alle pietanze fritte l’unico modo è quello di usare una friggitrice senza olio. Già da un po’ di tempo è presente sul mercato e riscuote l’approvazione di tutti coloro che l’hanno provata, proprio perché risolve completamente il problema del fritto.

Ecco allora la friggitrice ad aria calda che si basa sul calore invece che sul burro o sull’olio per cucinare qualunque tipo di ricetta. In fondo, non è altro che un modo per cuocere semplicemente utilizzando l’aria.





Come funziona la friggitrice ad aria calda



Le classiche friggitrici che siamo abituati ad usare in un modo o nell’altro hanno bisogno di una certa quantità di olio per cuocere gli alimenti. Ma pensandoci meglio, ci pare evidente constatare che l’olio non è altro che un vettore per raggiungere le alte temperature che servono per la frittura.

Allora perché non sostituirlo con altri ingredienti e utilizzare solo l’aria che sicuramente non nuoce alla salute. Il funzionamento infatti della friggitrice ad aria calda si svolge e si concretizza nell’aria che viene riscaldata alla temperatura giusta. Viene fatta circolare ad alta velocità nella sua camera di cottura in modo tale che il cibo risulterà cotto uniformemente, lasciandolo asciutto e croccante fuori, ma morbido nella parte interna, con un quantitativo davvero minimo di olio, cioè un cucchiaino.

Ecco perché la friggitrice offre il vantaggio di una sana alimentazione! Inoltre è semplicissima da pulire e non emana cattivi odori.

Alla fine, poter disporre di una friggitrice ad aria significa ottenere i consensi di tutti i commensali, che magari, anzi sicuramente, resteranno piacevolmente sorpresi tanto da volere il bis!