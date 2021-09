Incidente in frazione San Bernardo di Cervasca, auto fuori strada con persone bloccate

Incidente nella serata di ieri in frazione San Bernardo di Cervasca. Coinvolta un'autovettura.



Il sinistro si è verificato intorno alle ore 22,20 in direzione Passatore di Cuneo, fuori dall'abitato di San Bernardo. Sul posto è intervenuta la prima partenza dei vigili del fuoco di Cuneo che hanno messo in sicurezza l'auto e liberato alcuni coinvolti rimasti bloccati. Nell'urto un'altra persona è stata sbalzata fuori dall'abitacolo.

Tutti quanti sono stati presi in cura dall'equipe medico sanitario del 118. Non si conoscono al momento nè le condizioni, nè le generalità delle persone coinvolte.

In loco forze dell'ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.