Cartolina dal monregalese per "Linea Verde Tour" con l'Atl del cuneese

Nell’estate appena conclusa l’ATL del Cuneese ha coordinato le riprese per la realizzazione di una puntata di Linea Verde Tour “In viaggio per l’Italia” dedicata al racconto di un Piemonte visto in una prospettiva “green”, per favorire un turismo ecosostenibile che preservi culture, ambiente ed economie. Alla conduzione della puntata, con Peppone Calabrese, Giulia Capocchi con la proposta dell’esperienza Magnificat al Santuario Regina Montis Regalis di Vicoforte e con un goloso tour nella città di Mondovì e Federico Quaranta impegnato alla scoperta delle coloratissime Grotte dei Dossi di Villanova Mondovì.

Le riprese sono state programmate da VisitPiemonte – DMO e gestite in loco dall’ATL del Cuneese con il supporto organizzativo del Comune di Mondovì, del Comune di Villanova Mondovì, di Kalatà srl e dell'Associazione Culturale Esedra di Mondovì.





“Con grande piacere abbiamo collaborato alla buona riuscita delle riprese RAI focalizzate sul territorio monregalese. – dichiara il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi – Siamo certi che questo contributo sarà significativo per la promozione del basso Piemonte, così ricco di paesaggi incontaminati, di tesori artistici e gastronomici che necessitano di essere scoperti a passo lento, per poterne gustare appieno tutte le peculiarità.”

La puntata, diretta dal regista Dario Migliardi, andrà in onda sabato 25 settembre a partire dalle ore 12.00 su Rai 1 e sarà successivamente disponibile sulla piattaforma Rai Play