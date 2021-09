Elezioni comunali a Dronero: rivedi il confronto tra i quattro candidati a sindaco (VIDEO)

Una diretta streaming di presentazione, riflessione e confronto su temi molto sentiti.

A Dronero manca davvero poco alle elezioni comunali (domenica 3 e lunedì 4 ottobre). Ieri sera (mercoledì 29 settembre), presso la sede dell'A.F.P., è andato in onda il nostro programma Backstage, ospitando i quattro candidati a sindaco. La conduzione è stata affidata a Gian Maria Aliberti Gerbotto.

In ordine di estrazione e quindi di posizione a sedere, da sinistra verso destra, sono intervenuti Alessandro Agnese (lista "Dronero c'è"), Mauro Astesano (lista "Vivi Dronero"), Oscar Virano (lista "Virano per Dronero") e Claudio Giordano (lista "Cambiamo").

Prima del dibattito, i saluti da parte di Ingrid Brizio, direttore generale dell'A.F.P. che, portando anche i saluti del presidente Gianpiero Conte, ha espresso l'auspicio verso una proficua collaborazione con quello che sarà il nuovo sindaco di Dronero.

Intervistati dalla nostra giornalista Cristina Mazzariello, dopo essersi presentati ed aver parlato di cosa li ha spinti alla scelta di concorrere come sindaco, i quattro candidati hanno risposto ai principali interrogativi, guardando al futuro della loro città.

Prima di tutto la circonvallazione, riflettendo sulla sua utilità come anche sul suo progetto a riguardo. La tematica poi del lavoro, con particolare riferimento ai giovani. Sicurezza ed integrazione, invece, sono stati i temi del terzo confronto e, in ultimi, turismo e volontariato. Diverse opinioni, alcune concordi, mentre altre divergenti.

Al termine del dibattito, l'appello al voto da parte dei quattro candidati.

Mauro Astesano (lista "Vivi Dronero"): "Tutti i nostri componenti non hanno avuto ruolo nella vita amministrativa negli ultimi dieci anni. Visto la decadenza di Dronero, mi sembra che noi siamo la squadra più credibile".

Oscar Virano (lista "Virano per Dronero"): "Una squadra che ho formato io, con tutta gente competente. Conoscenza, massima trasparenza e contatto con il cittadino. Dall'inizio ho sostenuto le mie idee e non le ho cambiate in itinere.

Claudio Giordano (lista "Cambiamo"): "La nostra lista è fatta di persone giovani e di persone che hanno esperienza. È la lista fatta di gente che ha innanzitutto la passione per il proprio paese".

Alessandro Agnese (lista "Dronero c'è"): "L'unica squadra con le competenze necessarie per gestire un paese, dal revisore dei conti, dall'avvocato, dall'esperto in gestione energia. La squadra più completa per gestire il futuro di Dronero".

In conclusione della diretta streaming, la proiezione della vignetta realizzata per l'occasione da Danilo Paparelli e l'in bocca al lupo ai quattro candidati. In regia, prezioso aiuto per la diretta streaming, il nostro giornalista Daniele Caponnetto.

