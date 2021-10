Progetto NEUROLAND ONLUS: un successo l’evento benefico organizzato a Villa Kimera (Cuneo)

Domenica 19 settembre presso Villa Kimera a Cuneo, si è tenuto l’evento benefico in memoria di Nicole Rebuffo, in questa occasione sono stati raccolti fondi per il progetto NEUROLAND ONLUS, per l’acquisto di un macchinario per la Neurochirurgia Pediatrica dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

Rosalia Grillante: “Vorrei ringraziare a nome mio innanzitutto la signora Emanuela Rebuffo e Nadia Dal Bono per avermi invitato e poi coloro che hanno accolto il mio invito a collaborare per il buon andamento dell’evento. Sono indicati tutti non in ordine di grandezza ma di cuore, che è la cosa più importante in queste occasioni. Dico grazie infinite alla famiglia Invernizzi di INALPI, alla NICCHIA dei SAPORI di Marilisa e Maurizio, Roburent, a MAGOGELO, a Carla Tomatis per il quadro per l’asta. I ringraziamento continuano con Olesea Suharenco per gli abiti delle Miss e per l’abito in asta, Teresa Marsupino per il quadro, alla Soprano lirica Sabina Nata e a Samuel Racca per l’intrattenimento, alle Miss Universe Piemonte per la sfilata, Micaela Vietto, Ginevra Garro, Anna de Palma, Andra Elena Solonean e Rebecca Pomero che con la loro presenza hanno dato una ventata di freschezza, ai cuochi Andrea Bertolino e Santino Ponzo presidente e vice presidente dell’associazione D.S.E. FIC Piemonte per il lavoro svolto nella giornata per la preparazione del pranzo. Concludo con un ringraziamento anche a Stefano Bongiovanni che mi ha dato l’opportunità di contattarli, a tutte queste persone voglio che arrivi il mio grazie più profondo per la gioia che mi hanno dato concedendomi la loro collaborazione, siamo stati una squadra fortissima e tutto insieme non possiamo che dire grazie anche alla sig Rebuffo e Dal Bono per averci concesso questo privilegio, grazie a tutti”.