Dogliani, consegnate le Costituzioni ai neo diciottenni e le borse di studio Avis

In data venerdi 28 novembre in preserata nei locali dell’Aula consigliare dedicata a Luigi Einaudi si e’ tenuta l’annuale cerimonia delle consegne delle Costituzioni ai ragazzi neo diciottenni che quest’anno sono intervenuti molto numerosi.

Dopo il saluto del Sindaco Claudio Raviola che ha sottolineato l’importanza della nostra Carta e dell’Assessore Sabrina Rolfo che ha rimarcato il tema di stringente attualita’ sulla violenza contro le donne si e’ provveduto alla consegna di una copia cartacea ai ragazzi.

Hanno poi preso la parola i referenti dei Volontari del Soccorso Daniela Sandrone, della Protezione Civile Claudio Manfredi, il Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco Maurizio Sappa , l’Aido Teresio Cagnasso e per la neocostituita Consulta Giovanile E. Ognuno di loro ha illustrato come opera il proprio gruppo e quali sono le finalita’ sociali del loro agire.

E’ poi stata la volta dell’Avis (Associazione italiana volontari sangue) che tramite il Presidente Roberto Gabetti ha sensibilizzato i ragazzi/e presenti alla gratuita’ del dono illustrando le modalita’ pratiche per diventare donatore e per fare un primo gesto di vera maturita’ oltre al voto politico ed alla patente.

Per donare basta avere 18 anni, pesare piu’ di 50 kg e godere di buona salute. La prima donazione va fatta presso l’Ospedale di Mondovi’ prenotandosi allo 0174 677184. Poi volendo si potra’ rimanere a Dogliani nei 3 appuntamenti annuali di donazione collettiva.

L’Avis ha proceduto poi alla consegna delle Borse di Studio per l’anno scolastico 2024/25 a 4 ragazzi che hanno superato la Terza media con profitto e sono figli/fratelli di donatori , due neo diplomati gia’ donatori ed una neo laureata anch’essa gia’ volontaria.

SCUOLA MEDIA (200 euro)

LAZAREVSKA MATEA

MUSSO GAIA

STRALLA MARTINA

VIGLIONE MATTEO

NEODIPLOMATI (300 euro)

PALLADINO MATILDA

ZABALDANO CARLO

NEOLAUREATA (300 euro)

DEVALLE MARTA

Tutte le Associazioni presenti hanno chiesto ai neo diciottenni di iniziare ad inserirsi nel tessuto sociale doglianese iscrivendosi e cominciando a frequentare la CATENA DEL DONO.