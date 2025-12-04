Un Natale che fa bene: la Collina degli Elfi tra cuore, gioco e solidarietà

Ogni attimo porta con sé la promessa di qualcosa che può rinascere: un sogno da accendere, una fiducia da coltivare, un abbraccio da restituire. È questo lo spirito con cui, anche per il Natale 2025, La Collina degli Elfi sarà protagonista e portatrice di emozioni. La favola inizia al Magico Paese di Natale, dove ogni fine settimana fino alla Vigilia, tra le atmosfere incantate del mercatino di Govone, sarà possibile trovare i volontari dell’associazione con due bancarelle speciali, dove la creatività si intreccia alla solidarietà.

Nel cortile del Castello, il profumo delle frittelle di mele, del vin brulè e del succo di mele accoglierà grandi e piccini con un abbraccio che sa di casa. Poco più in là, uno spazio interamente curato dalle Elfe creative offrirà decorazioni natalizie, regali artigianali, oggetti unici fatti a mano: tanti piccoli doni con un grande significato, ideati per sostenere i progetti della Collina.

"Ogni gesto, anche il più semplice, può diventare una scintilla di bene", raccontano i volontari. "Chi si avvicina al nostro banco non trova solo un oggetto, ma una storia: la storia dei bambini e delle famiglie che accogliamo, e del calore che la comunità può offrire loro, anche con un piccolo acquisto o una parola gentile".

UN’OCCASIONE PER FARE DEL BENE E PREMIARSI

È in questa stessa atmosfera che prende vita anche la Lotteria Solidale della Collina: un filo che unisce il cuore del mercatino alla missione dell’associazione, rinnovandosi ancora una volta grazie alla generosità di aziende, negozi e cittadini che scelgono di sostenere con convinzione il progetto di solidarietà. Il primo premio è una gift card viaggio da 1.000 euro, ma le altre sorprese in palio sono numerose e sorprendenti: buoni spesa, soggiorni, oggetti per la casa, bici, esperienze da vivere. Partecipare è semplice: con una donazione di 2 euro per ogni biglietto, si può tentare la fortuna e allo stesso tempo contribuire a un progetto che ogni anno accoglie decine di famiglie in cerca di serenità.

I biglietti sono disponibili online sulla piattaforma Rete del Dono (https://www.retedeldono.it/it/lotteria-solidale-2025) e tutti i giorni presso il Mercatò Big di Alba (Corso Canale 99, fraz. Mussotto). I dettagli completi e il regolamento ufficiale sono pubblicati al seguente link: https://lacollinadeglielfi.it/blog/torna-la-lotteria-solidale-de-la-collina-degli-elfi/. L’estrazione avverrà sabato 24 gennaio 2025.

Anche tra luci e neve, La Collina degli Elfi continua a portare avanti la propria missione: accompagnare i bambini in remissione oncologica e le loro famiglie in un cammino di ripartenza, cura e rinascita.

“Il Natale è il tempo in cui più forte sentiamo il bisogno di custodire ciò che conta: i legami, la cura, la possibilità di credere ancora nei sogni. Dopo un’estate intensa, che ha visto 34 famiglie attraversare la Collina e farne un rifugio di rinascita, sappiamo che ogni stagione porta con sé nuove sfide e nuove promesse. Partecipare alla Lotteria, scegliere un dono solidale, anche solo fermarsi a scambiare due parole con i nostri volontari significa entrare in questa storia e aiutarci a scriverne il seguito”, afferma Manuela Olmo, presidente dell’associazione.

“I bambini tornati a sorridere, i genitori che hanno potuto riposare, le reti di cura attivate anche a distanza sono la prova concreta di quanto il progetto continui a generare vita. Ma tanto resta ancora da fare. Grazie di cuore a chi ha donato, a chi donerà, a chi crede con noi che l’accoglienza sia la forma più pura di speranza. La magia della Collina esiste perché continua a camminare insieme a chi la sceglie, ogni giorno, con il cuore”, aggiunge Luisella Canale, presidente del Comitato scientifico.