Donare sangue e salvare vite: un gesto libero, anonimo, gratuito e consapevole

"Dona sangue, dona vita". È questo il motto che da sempre contraddistingue l'Avas-Fidas del Monregalese (Associazione Volontari Autonoma Sangue), afferente alla F.I.D.A.S Nazionale (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue).

L’associazione opera per promuovere, diffondere e valorizzare la cultura della donazione volontaria del sangue e plasma, intesa come gesto libero, anonimo, gratuito e consapevole.

Nel 2025 il sodalizio ha promosso sul territorio Monregalese non solo attività di sensibilizzazione e partecipazione al dono, ma anche importanti incontri informativi nelle scuole, con lo scopo di coinvolgere le nuove generazioni, ma perché è così importante donare? Ne abbiamo parlato con la presidente, la dottoressa Jolanda Fenoglio, già primario del centro trasfusionale dell'Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì.

[La dottoressa Jolanda Fenoglio e Mauro Benedetto, suo predecessore alla presidenza]

Qual è l'obiettivo della Fidas?

"L'associazione vuole contribuire in modo concreto al raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e plasma su tutto il territorio nazionale. Da un anno sono stata eletta presidente: un ruolo di responsabilità e che, dopo 40 anni di lavoro nel settore trasfusionale mi consente di mettere a disposizione l'esperienza maturata sul campo".

Quali sono stati i mometi più importanti di questo 2025 che sta per volgere al termine?

"Lo scorso aprile si è svolto il 63° Congresso Nazionale dei donatori di sangue FIDAS, durante il quale si sono sviluppati i lavori anche della Assemblea del Coordinamento Nazionale dei giovani finalizzati alla approvazione del nuovo regolamento dei giovani Fidas. Gli argomenti trattati sono stati numerosi e oggetto di discussioni costruttive tra tutti i rappresentanti delle federate

Un altro argomento importante è stato quello riguardante la formazione del volontariato, in quanto la presenza attiva della Fidas nel sociale passa anche attraverso la formazione continua dei volontari: infatti la Medicina Trasfusionale affronta, oltre alle donazioni di sangue e plasma, nuove frontiere come la terapia cellulare e per questo a livello europeo è stato proposto il nuovo regolamento attinente la sicurezza, la tracciabilità e la gestione dei processi trasfusio- nali e dei donatori (SOHO=Substances of Human Origin), che troverà la sua applicazione definitiva nel 2027".

Quali sono i numeri al momento?

"Per quanto riguarda l’andamento delle donazioni si registra a livello nazionale un aumento contenuto delle donazioni di sangue e uno invece più rilevante della raccolta di plasma (superiore al 10%): passo molto importante verso l’autosufficienza nazionale, che avrebbe come effetto la sospensione dell’acquisto dall’estero dei farmaci plasmaderivati.



A livello locale assistiamo ad un modesto calo di donazioni sia di sangue che di plasma, per cui dobbiamo attuare strategie nuove per attirare nuovi donatori e correggere questo andamento".

Le nuove generazioni sono sensibili al tema del dono?

"Sì, in generale sono interessati, serve però una corretta comunicazione e informazione. Proprio per questo come associazione promuoviamo incontri nelle scuole superiori: per divulgare il concetto del dono e di spiegare il significato e il valore della donazione di sangue e plasma.

Quest'anno purtroppo siamo stati colpiti da un grave lutto con l'improvvisa dipartita di Clara Mantelli, nostra consigliera, insegnante profonda e sensibile, che ritengo giusto ricordare per il grande vuoto che ha lasciato non solo professionale, ma anche affettivo. Lei è sempre stata in prima linea per la promozione della cultura del dono, specialmente tra i più giovani".

Tra le attività di quest'anno avete riproposto anche "Metti in moto il dono"...

"Le iniziative sono state numerose nel 2025: lo scorso maggio si sono svolte le pr miazioni dei donatori, il pranzo sociale e i festeggiamenti per il 50° anniversario della sezione Fidas di San Michele.

A luglio, come ormai tradizione, ha avuto luogo l’evento “Metti in moto il dono”, che quest'anno ha coinvolto oltre a motociclisti, anche ciclisti e camminatori in un percorso simbolico e panoramico tra Vicoforte, Castelmagno e Prato Nevoso".

Perché è importante donare?

"La donazione di sangue, plasma e midollo è un atto di generosità e di altruismo che può salvare delle vite. A oggi in Italia ci sono più di 8.000 persone in attesa di trapianto, pur essendo il nostro Paese dopo la Spagna e la Francia il terzo Paese per numero di volontari.

Per questo è stata creata anche una raccolta apposita per aumentare le raccolte di plasma negli ospedali dell'AslCn1 (Mondovì, Cuneo e Savigliano) e siamo contenti dei risultati ottenuti anche grazie alle 24h della donazione, che si è svolta lo scorso giugno.

Per concludere il 2025, con l'avvicinarsi del periodo natalizio, ogni donatore attivo (almeno una donazione effettuata nel periodo 1° dicembre 2024 – 30 novembre 2025) è invitato a ritirare il proprio “Pacco dono” nella sede di appartenenza presentando il tesserino personale. Naturalmente anche tutti i Soci Benemeriti (Donatori che hanno cessato di donare, ma che avevano raggiunto almeno 40 donazioni) sono invitati a ritirare il pacco omaggio".

Per chi volesse ricevere maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell'associazione www.avasfidasmonregalese.it (iscrizioni, sabati di apertura, eventi associativi, ecc.) mentre per informazioni specifiche su come diventare donatori è possibile contattare il Centro Trasfusionale: 0174-677184 (tel. giorni feriali dalle 8 alle 15) per prenotazioni donazioni sangue o plasma.