Raggiunto il quorum a Roccaforte Mondovì, Bongiovanni verso la rielezione

Paolo Bongiovanni, sindaco uscente di Roccaforte Mondovì, candidato con "Insieme si può", unica lista in corsa, è a un passo dalla riconferma.

Attualmente il dato dell'affluenza indica che il 42% degli aventi diritto si è recato alle urne.

Ricordiamo che nella tornata delle Amministrative 2021, un apposito decreto-legge del premier Mario Draghi, emanato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 5 marzo scorso e poi convertito in legge, abbassa infatti il al 40% il quorum strutturale per l’elezione del sindaco nei Comuni (sotto i 15 mila abitanti) con una sola lista.

Proprio come a Roccaforte Mondovì. Qui il primo dei due quorum necessari per l’elezione del sindaco (essendoci lista unica) è stato raggiunto. Ora, come prevede la legge, servirà anche il raggiungimento del quorum funzionale.