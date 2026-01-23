 / Attualità

23 gennaio 2026

A Monesiglio si presenta il progetto "Biking Alta Langa"

L'iniziativa unisce 25 Comuni tra sport, turismo e cultura ciclistica. Sarà illustrato ai presenti dal giornalista Beppe Conti che presenterà anche il libro "Il Sultano" dedicato a Jacques Anqueti

La serata sarà presentata dal giornalista Beppe Conti

Sarà presentato venerdì 27 febbraio 2026, a partire dalle ore 18:30, a Monesiglio, il progetto “Biking Alta Langa”, iniziativa che coinvolge 25 Comuni del territorio con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dell’Alta Langa attraverso il ciclismo e il turismo sportivo.

La serata, moderata dal giornalista sportivo Beppe Conti, proporrà accanto alla presentazione ufficiale del progetto anche un momento di approfondimento culturale dedicato al mondo del ciclismo, con la presentazione del suo libro “Il Sultano”, dedicato alla figura di Jacques Anquetil.

Nel corso dell’incontro sono previsti interventi istituzionali dei rappresentanti dei Comuni aderenti al progetto e la proiezione del video di lancio che introdurrà le finalità e le prospettive dell’iniziativa.

