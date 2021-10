Allerta rossa per maltempo in Liguria: autostrada chiusa tra Ceva e il bivio con la A10

Allerta rossa sul centro della Liguria e in Val Bormida, arancione per le altre zone.

La Liguria è alle prese con il maltempo e con i primi disagi alla viabilità, per allagamenti e frane.

Problemi anche sulla Torino-Savona, dove vengono segnalati allagamenti e ristagni d'acqua tra Altare e il bivio con la A10. Per condizioni meteo avverse, tratto chiuso tra Ceva e Bivio A6/A10 in direzione del bivio A10.

Disagi anche in Piemonte, dove Arpa ha diramato l'allerta arancione per la zona nord della regione, in particolare il Verbano. Nel frattempo, Anas ha chiuso in entrambe le direzioni la strada statale 456 Del Turchino dal km 71,000 al km 78,764 all’altezza di Ovada (Alessandria).

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.