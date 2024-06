Piasco, un fiocco rosa o azzurro sul portone del municipio in occasione di ogni nascita in paese

Si insedierà giovedì 27 giugno alle 20,30 il nuovo Consiglio comunale scaturito dalle urne.

Dopo il giuramento della nuova sindaca, Stefania Dalmasso, ci sarà la formalizzazione della nuova giunta con l’attribuzione delle deleghe.

Nell’esecutivo entreranno Paolo Mattio (83 preferenze), vicesindaco,

e Silvano Paoletti (90 preferenze).

“Il giovane ventiduenne Marco Fina, risultato il primo degli eletti con 93 preferenze, che non si aspettava un consenso di questa entità – fa sapere la neo sindaca - ha deciso di prendersi questa prima parte della consiliatura per conoscere meglio la macchina amministrativa. Subentrerà a Mattio come vicesindaco ad inizio gennaio 2027. Nel frattempo rappresenterà il Comune in Unione Montana Valle Varaita”.

Capogruppo di maggioranza sarà la giovane Morena Chiavassa mentre Mattia Monge Roffarello presiederà la commissione agricoltura.

“Progetto Comune – spiega ancora Stefania Dalmasso – intende, come promesso in campagna elettorale, dare spazio ai giovani e Marco, Morena e Mattia ne sono la dimostrazione”.

Sui banchi della minoranza siederanno due consiglieri della lista Bene Comune, Giancarlo Panero, candidato sindaco, e Flavio Fraire (86 preferenze).

Per la lista “Crescere e Continuità” solo il candidato sindaco Paolo Moro.

A margine del suo intervento, in occasione dell’insediamento, la neo sindaca comunicherà una singolare e simpatica iniziativa, che documenta le sensibilità femminile nella gestione della cosa pubblica.

“Come avevamo indicato nel nostro programma – annuncia Dalmasso - ogni volta che a Piasco nascerà un bimbo o una bimba, sulla porta del municipio metteremo un fiocco o rosa o azzurro, un piccolo gesto che ha l'intenzione di accrescere la nostra attenzione verso i piccoli che entreranno a far parte della nostra comunità".