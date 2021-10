Il Covid non ferma la voglia di partecipazione. In Granda l'affluenza è al 65,99%, stesso dato del 2016

Sono passate le 15. Urne chiuse, si attendono i risultati di questa tornata elettorale.



L’affluenza per le elezioni amministrative in Granda era pari al 46,76% all'ultimo dato aggiornato alle 23.



Nel momento che scriviamo mancano ancora diversi centri che non hanno ancora ufficializzato il flusso di elettori. Ma al momento il dato segna un affluenza al 65,99%.



Dato identico rispetto alle Comunali del 2016. Alle 23 (in un unico election day) aveva votato il 65,99% degli aventi diritto.

Affluenza sopra il 40% (il limite che segna il raggiungimento del quorum) tra i comuni andati sia mono-lista che con più candidati a sindaco.

La minore affluenza è nel piccolo centro di Pezzolo Valle Uzzone (55,61%). A Crissolo si registra la maggior partecipazione rispetto agli aventi diritto: l'82,86% si sono recati alle urne tra il 3 e 4 ottobre.

Ecco comune per comune le percentuali di affluenza alle ore 15 di oggi, lunedì 4 ottobre: Barbaresco (65,54%), Caramagna Piemonte (72,97%), Casalgrasso (61,07%), Casteldelfino (56,84%), Cavallermaggiore (60,48%), Crissolo (82,86%), Dronero (66,88%), Entracque (73,61%), Frassino (58,73%), Grinzane Cavour (63,22%), Lequio Tanaro (66,19%), Martiniana Po (74,57%), Melle (63,82%), Monesiglio (81,22%), Montaldo Roero (66,48%), Nucetto (59,15%), Pezzolo Valle Uzzone (55,61%), Pontechianale (76,56%), Prazzo (70,79%), Sampeyre (61,09%), Santo Stefano Roero (60,53%),Valdieri (60,39%), Vinadio (68,36%).