L'emozione di Molinari (Lega): "Ospedale di Savigliano al top nazionale è merito di Icardi"

"Il monitoraggio Agenas colloca l'Ospedale di Savigliano al top italiano, insieme a quello di Mestre, con il raggiungimento della massima valutazione in tutte le aree cliniche prese in considerazione. Questo significa che la sanità piemontese, e quella della provincia di Cuneo in particolare, grazie all'impostazione efficiente e rigorosa data negli anni scorsi dalla Lega con l'allora assessore Icardi, dal 2024 presidente della Commissione Sanità della Regione Piemonte, riesce a soddisfare pienamente i parametri di valutazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ma soprattutto ad erogare, grazie alla professionalità e all'impegno del personale medico, paramedico e tecnico, servizi sanitari di qualità a tutti i nostri cittadini. E' questa la strada giusta su cui procedere, e la Lega continua a fare la propria parte, in Piemonte come a Roma, perché la nostra sanità pubblica possa avere più risorse a disposizione, per proseguire nel proprio percorso di innovazione".



Così in una nota l'on. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, e segretario della Lega Piemonte







