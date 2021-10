Le Chevalier Errant è tornato a Saluzzo dopo 600 anni

Non è la prima volta che “Le livre du Chevalier errant” arriva a Saluzzo. Rinchiuso in un baule, con altri di grande bellezza e valore, aveva accompagnato il viaggio di Tommaso III, figlio primogenito del marchese Federico I di Saluzzo, intorno al 1405, al momento del suo abbandono quasi definitivo della vita nell’amata Parigi.

Il lussuosissimo manoscritto del racconto allegorico della vita, composto dal marchese tra il 1394 e i primi anni del Quattrocento, rimase nella biblioteca della Castiglia almeno fino al 1442, anno di nascita di Federico, suo nipote, figlio del marchese Ludovico I. Si legge in uno studio del professor Marco Piccat.

Nel 1530 passò di proprietà alla regina Maria di Ungheria e pochi anni dopo, nel 1559, alla collezione libraria dei duchi di Borgogna. Nel 1794 venne infine prelevato dalle truppe francesi. La rilegatura antica del codice riporta la sua appartenenza alla biblioteca di Napoleone Bonaparte e di qui entrò a far parte delle collezioni della Biblioteca Nazionale di Parigi.

Dopo oltre 600 anni, unica copia antica e integra, è tornata ieri, nella ex Capitale del Marchesato, a bordo di un volo e su furgoni di spedizionieri specializzati in trasporto di opere d’arte, accompagnato dalla Conservatrice della Bibliothèque Nationale de France, dove è conservato ed esposto al pubblico solo in occasione delle più importanti mostre del gotico internazionale.

Sarà un'occasione unica ammirare dal vivo, grazie alla Fondazione Artea, il prezioso manoscritto da oggi, martedì 5 ottobre fino al 10 ottobre nel Monastero della Stella ( piazzetta Trinità,4) nell’ambito della mostra “Tesori del Marchesato di Saluzzo” e sarà oggetto del convegno internazionale “Le Chevalier Errant: amore, fortuna e conoscenza. Le vie della cultura nel Medioevo europeo”, venerdì 8 ottobre alle 15.30 presso la sala conferenze sempre dell’ex monastero.

Per partecipare, prenotarsi sul sito www.monasterodellastella.it. La mostra sarà aperta nei seguenti orari: martedì – sabato, 10 – 13 / 14 -18; domenica 10-13 / 14-19. Info: www.fondazioneartea.org.

“Siamo felici e molto emozionati per questo prestito assolutamente eccezionale che riconferma i legami storici, mai interrotti, tra la Francia e Saluzzo – Marco Galateri, presidente Artea - Le Chevalier Errant descrive un mondo ideale cavalleresco che seppur al tramonto era ancora vivo a Saluzzo, quasi fosse la Camelot di un regno fantastico che gli affreschi del Castello di Manta ci ricordano ancora oggi”.

Davide De Luca, direttore di Artea, sottolinea come la presenza del codice di Parigi a Saluzzo sia “un’occasione unica e imperdibile per la storia dell’antico marchesato. Per la prima e forse unica volta, dopo oltre 600 anni, il pubblico potrà ammirare dal vivo il prezioso manoscritto, fra le cui righe sono raccolte le chiavi dell’identità storica di questo territorio”.

Aggiunge il sindaco Mauro Calderoni "E' un motivo di grande orgoglio e vanto. Anche se non è molto conosciuto dal grande pubblico, è una delle testimonianze dell’importanza del nostro Marchesato".

"Grazie alla Fondazione Artea – conclude il professor Marco Piccat, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, studioso del romanzo di cui ha curato la traduzione – apriamo il primo capitolo di una nuova avventura, l’Europa dei Saluzzo, con la presenza per qualche giorno di un testimonial assoluto: il manoscritto parigino commissionato da Tommaso III.

Il mio ringraziamento non va solo al difficile risultato ottenuto con l’autorizzazione di un’opera così preziosa ad un’esposizione locale, ma anche alla promozione del quaderno che vedrà raccolti saggi sul manoscritto dello Chevalier Errant da parte di studiosi di università italiane e straniere, di cui i primi quattro interventi presentati al convegno dell’8 ottobre non sono che un approfondito quanto appassionante invito".