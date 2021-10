Premiati a Cuneo i vincitori della prima edizione del Palio di San Michele [FOTO]

Si è svolta alle 18 di ieri, lunedì 4 ottobre, presso la Sala d'onore del Comune di Cuneo la cerimonia di premiazione della "Prima edizione del Palio di San Michele", torneo sportivo tra i quartieri della città.

Quattro giorni di sfide sportive, pasti condivisi, concerti, mercatini d’artigiani, competizione e tifo.

“Un’occasione di socialità che ha anche contribuito a riportare senso di comunità, appartenenza al territorio e relazioni umane” - hanno dichiarato i referenti dei quartieri premiati.

L’organizzatore del Palio, Michele Giordano, ha ringraziato le autorità del Comune di Cuneo presenti, gli assessori Luca Serale e Franca Giordano, per la partecipazione, la collaborazione e il supporto.

“L'organizzazione di questa prima edizione" - ha evidenziato Michele Giordano - "in un anno ancora colpito dal Covid, non è stata semplice. Ma il gruppo di volontari ha saputo distinguersi e portare a termine il lavoro con impegno e dedizione, per questo è stato un successo e un buon auspicio per farlo diventare un appuntamento fisso delle estati cuneesi”. La premiazione ha permesso di svelare la classifica conclusiva, che ha visto sul podio al terzo posto Cuneo Storica, secondo Cuneo Centro, e al primo il quartiere San Rocco. I tre quartieri portano a casa un premio in denaro destinato a un progetto di respiro territoriale e sociale".

A consegnare le targhe ai vincitori sono stati i rappresentanti dei partner dell’iniziativa: la Banca di Boves nelle persone di Baudino Michele e Armando Vilma, il CSI rappresentato da Tomatis Mauro e il Comune di Cuneo con gli Assessori Serale Luca e Giordano Franca. Sono poi state ringraziate tutte le realtà che hanno collaborato: Comune di Cuneo, Banca di Boves, Fondazione CRC, Unoenergy, CSI Cuneo, Parrocchia san Paolo, Comitato San Sereno, Novacoop, Alpitec, Show Time Music Service, Fuoritempo, Molino Squillario, Bar Centro, Punto Bere e tutti i comitati di quartiere partecipanti. Un ottimo punto di partenza per le edizioni del Palio di San Michele che seguiranno nei prossimi anni, che si spera vedranno il coinvolgimento di tutti i quartieri!