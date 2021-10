Maltempo: disagi sulla A6, riaperto lo svincolo sulla A6 a Ceva (VIDEO)

Ancora disagi per il maltempo a Ceva dove in via precauzionale le scuole oggi resteranno chiuse.

Sull’autostrada A6, una galleria ieri è stata chiusa a causa di una frana che ha provocato una cascata di acqua davanti all’ingresso, invadendolo di detriti e fango, in seguito allo straripamento di un rio.

Nel pomeriggio di ieri è stato poi riaperto al traffico il tratto dell’autostrada A6 Torino-Savona in direzione sud tra lo svincolo di Ceva e l’interconnessione con l’A10 Genova–Ventimiglia di Savona.

Tecnici e maestranze di Autostrada dei Fiori hanno lavorato in condizioni estreme per realizzare un "by pass" tra lo svincolo di Altare e la progressiva km 118 verso Savona che ora consente il flusso del traffico in entrambe le direzioni lungo la carreggiata nord in doppio senso di marcia.

Il tratto autostradale in direzione sud tra lo svincolo di Ceva e l’interconnessione con l’A10 Genova–Ventimiglia di Savona era stato chiuso stamattina per la presenza, su parte della carreggiata, di detriti e fango a seguito dello straripamento di un rio che, per le straordinarie precipitazioni odierne, ha variato il suo percorso.

Il bollettino di allerta emanato dall’Arpa Piemonte a Ceva per le prossime 36 ore prevede il grado Arancione per il rischio idrogeologico come frane e smottamenti e Giallo per il rischio idraulico, ossia allagamenti. Per ora, non è ancora prevista l'allerta Rossa. Allerta rossa invece per rischio idrogeologico ed idraulico su Toce, Belbo e Bormida.

Le previsioni dell'Arpa

Nelle prossime ore la ventilazione al suolo è attesa ancora moderata o forte sull’alto Tirreno in rotazione da sudovest, e convoglierà le precipitazioni sulla Liguria di levante, con possibili fenomeni residui, di debole intensità, sull’alessandrino.

Sulle zone pedemontane nordoccidentali e settentrionali il flusso da est-nordest nei bassi strati alimenterà precipitazioni moderate localmente forti tra verbano, biellese e torinese ancora per le prime ore del mattino. Da metà mattinata i fenomeni sono attesi in attenuazione seppur ancora persistenti sul settore settentrionale. Sul resto della regione previste piogge in esaurimento.





I fiumi nelle prossime ore sono attesi ulteriori incrementi sul tratto terminale del Po a valle della confluenza con il fiume Tanaro. I livelli idrometrici della Bormida e del Tanaro torneranno già nella mattina al di sotto del livello di guardia. Si prevede un aumento del Cervo fino al raggiungimento del livello di guardia e una crescita dei corsi d’acqua del reticolo secondario del biellese e canavese. L’Orco si manterrà stazionario.