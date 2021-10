Il metodo di sverniciatura dei metalli eco-friendly che sfrutta il processo di pirolisi

Fino a pochi anni fa, per la sverniciatura dei metalli, si usavano solo spazzole metalliche e prodotti chimici perlopiù dannosi. Da qualche tempo, invece, le cose sono cambiate. I prodotti svernicianti sono diventati più rispettosi dell’ambiente e di chi li utilizza. Inoltre, si sta diffondendo sempre più il metodo della sverniciatura pirolitica. Si tratta di un processo che, grazie all'azione del calore, consente di eliminare diversi strati di vernice da una superficie. È una soluzione che non inquina e che permette di eliminare residui di sporco e vernice anche da angoli e parti difficili da raggiungere.

Questo metodo eco-friendly, che sfrutta sapientemente il processo di pirolisi, rappresenta davvero una soluzione da non sottovalutare. Proprio per questo sono sempre più numerose le aziende, operanti nel settore della carpenteria metallica e non solo, che ricercano validi servizi di sverniciatura dei metalli. Questi ultimi, proprio come spiegato sul sito di EmmegiSrl, devono essere eseguiti grazie alla strumentazione più adeguata e da personale qualificato.

L'operazione di sverniciatura pirolitica avviene infatti all'interno di appositi forni, solitamente costituiti da due camere. Una è la camera di combustione, all'interno della quale avviene il processo di pirolisi e sverniciatura dei metalli.L’altra è la camera di post-combustione, in cui i residui staccati dal manufatto vengono sapientemente scomposti. Il distacco della vernice avviene proprio grazie all’aria calda. Questa porta la vernice a sollevarsi e a staccarsi in ogni parte dell’oggetto o struttura da sverniciare.

Oltre ad essere eco-friendly perché non prevede l’uso di agenti chimici, questo metodo è a basso impatto ambientale anche perché produce dei gas che vengono totalmente ossidati. L’ossidazione di essi avviene all'interno della camera di post combustione. Questo processo di sverniciatura dei metalli è assolutamente sicuro e consente di ridurre le emissioni nocive, evitando quindi di inquinare e di intaccare la qualità dell'aria. Questa è un’ottima cosa per l’ambiente e altresì per chi lavora all’interno delle officine in cui si effettua questo tipo di lavorazione.

Questa tecnica è consigliata e utilizzata soprattutto per trattare le scocche delle auto, ma anche altre strutture o manufatti metallici. Aiuta anche a togliere la ruggine e permette di riportare il metallo trattato allo stato “grezzo”. Dopodiché potrà essere riverniciato o sottoposto ad altre tipologie di lavorazioni. La sverniciatura pirolitica è efficace e non altera la forma, la struttura o le saldature del materiale in oggetto. Può essere utilizzata anche al posto della classica sverniciatura chimica e, alcune volte, anche in sostituzione alla sabbiatura.

Insomma, abbiamo a che fare con un metodo davvero amico dell’ambiente che, al tempo stesso, si rivela anche altamente funzionale e adatto in molti contesti e settori. Ci troviamo di fronte ad una tecnica che ultimamente ha fatto molto parlare di sé non solo per la sua efficacia e per il basso impatto ambientale, ma anche per la versatilità. Permette di rimuovere quasi ogni tipo di vernice: solo alcune tipologie risultano resistenti all’aria riscaldata ad altissime temperature.

Tra i pochi svantaggi di questo processo troviamo purtroppo i costi di investimento e quelli di gestione (manutenzione ordinaria, sostituzione pezzi, etc.). Infatti, le spese per l’acquisto del forno pirolitico e per il suo funzionamento e mantenimento sono decisamente maggiori rispetto a quelle previste per la sverniciatura chimica. Tuttavia, i vantaggi per l’ambiente e l’efficacia riscontrata in ogni occasione riescono quasi a far dimenticare questi svantaggi.

Per tutte queste ragioni, molte delle aziende, che necessitano di eseguire la sverniciatura dei metalli, delegano l’operazione a terzi. Esternando questo processo, riescono a contenere i costi e a risparmiare tempo. Affidandosi ai professionisti del settore possono avvalersi di risultati eccellenti in tempi rapidi, evitando di acquistare i forni necessari e, conseguentemente, di provvedere alla loro manutenzione.