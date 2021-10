L'istituto comprensivo di Revello mette a disposizione degli studenti "kit" dei testi in adozione

Grazie a un finanziamento dei Fondi Strutturali Europei (PON-FSE 2014-2020) per l’acquisto di libri di testo e kit scolastici per secondarie di I grado, l'istituto comprensivo di Revello ha potuto mettere a disposizione degli allievi della scuola secondaria che ne hanno fatto richiesta un kit completo dei testi in adozione.

Con gli stessi fondi sono stati acquistati anche 60 vocabolari di francese, che verranno messi a disposizione degli allievi delle tre classi prime, e 36 vocabolari della lingua italiana.

Il Consiglio di Istituto ha deliberato un regolamento, in modo che i testi acquistati entrino in un meccanismo di comodato d’uso che garantisca negli anni a più allievi di usufruire di questa opportunità.