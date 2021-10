Il concerto di Valentina Gaia apre il Festival "Incontri d'autore" a Bra

Un piccolo concerto in mezzo a via Cavour che per un’oretta ha allietato il centro di Bra. Ieri, venerdì 15 ottobre si è tenuto il primo degli appuntamenti del Festival "Incontri d'autore", organizzato dall'Associazione Culturale Orora, che ruota attorno all’opera "Una relazione", il film realizzato dai braidesi Stefano Sardo e Valentina Gaia.

Davanti al Caffè Boglione, Valentina Gaia, accompagnata dal fratello Carlo e da Federica Vecchio, ha cantato e suonato brani tratti dalla colonna sonora dell’opera, dal suo album "Pic Nic To Club" e cover di altri pezzi celebri.

Nelle pause, l’artista ha colto l’occasione per condividere racconti della sua carriera, che l’ha vista anche vincere un concorso in Francia, e i ricordi legati alla città di Bra.

Si è quindi creata un’atmosfera intima e gioiosa che ha coinvolto gli avventori del locale ma anche i tanti passanti che, incuriositi, si sono fermati per assaporare le melodie.

Per il finale, una piccola sorpresa: Stefano Sardo, acclamato a gran voce, si è unito per duettare con Gaia e cantare "Una relazione", brano che dà il titolo al film. L’esibizione ha ricevuto i favori del pubblico, che non ha lesinato in applausi e apprezzamenti.

L’evento continua oggi, sabato 16, con la proiezione del film alle 21 presso il cinema Vittoria, preceduta dall’introduzione da parte degli autori che dialogheranno con il pubblico presente in sala; domenica 17 avverrà invece, alle 17 presso l’Ass. Il Fondaco in Via Cuneo, la presentazione del libro tratto dall’opera, edito da Harper Collins e uscito lo scorso 2 settembre. Info e prenotazioni chiamando il 3280078053 / 3402777461, o scrivendo info.orora@gmail.com

Il festival "Incontri d'autore" è stato pensato per valorizzare e per scoprire i talenti braidesi che si sono distinti nel mondo dell'arte a livello nazionale ed internazionale. Il tema di questa prima edizione è la relazione e come gestirne la fine, che sia amicale, amorosa, professionale. A corollario dell’evento saranno organizzati workshop (online ed in presenza), per approfondire i vari aspetti del tema della relazione.

Per ricevere tutti gli aggiornamenti, seguire le pagine social @Orora Associazione Culturale e @vivi.orora