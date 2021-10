Alba, operai al lavoro di notte per rifare il manto sulla rotonda del Rondò

Prosegue il piano di interventi promosso dall’Amministrazione albese per rinnovare i manti di asfalto della rete stradale cittadina.



Nella sua ultima seduta, la Giunta guidata dal sindaco Carlo Bo ha infatti approvato in via definitiva il progetto che prevede l’asfaltatura della rotonda del Rondò, trafficata porta di accesso alla città attraverso corso Asti, corso Canale e corso Bra.



"Con la recente asfaltatura di corso Canale a cura della Provincia di Cuneo, tra la rotonda del Rondò e l’innesto su corso Bra in frazione Mussotto, si è riqualificata quasi completamente una delle più importanti arterie di collegamento tra il centro cittadino albese e il Roero", si legge nella delibera presentata dall’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio. Con la rotatoria del Rondò l’Amministrazione comunale ha intenzione di completare l’opera mettendo mano "all’ultimo tratto di strada con pavimentazione a tratti ammalorata e rappezzi presenti in alcune zone che risulta rischiosa per autoveicoli, motoveicoli e ciclisti".



Il Comune ha così scelto di accollarsi un’opera che sarebbe competenza della Provincia, proprietaria del sedime, tanto che per procedere ha richiesto e ottenuto il necessario nulla osta.



Il progetto, con un’estensione stimata in circa 3mila metri quadrati, prevede la fresatura del manto esistente, la pulizia e smaltimento delle risulte, la realizzazione del nuovo tappetino e il ripristino della segnaletica orizzontale.



I lavori verranno svolti nel corso dell’autunno, esclusivamente in orario notturno, con un impegno stimato in circa 60mila euro.