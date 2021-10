Convivere con la celiachia? Un webinar con Aic e Asl Cn1

Vivere la celiachia? Si impara a ogni età!”. Questo il tema dell’evento promosso dall’Associazione Italiana Celiachia (Aic) per mercoledì 27 ottobre, dalle ore 17 alle 19.

E’ un incontro online gratuito, informativo ed educativo, per neodiagnosticati e non solo, per imparare a conoscere la celiachia e l’alimentazione senza glutine.

Il webinar è organizzato in collaborazione con le strutture di Gastroenterologia, Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.



Per informazioni e iscrizioni: segreteria@aicpiemonte.it.