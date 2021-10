Saluzzo, contributi alla locazione: aperto il bando per la partecipazione

Da lunedì fino al 18 novembre è possibile partecipare al bando per l’assegnazione di contributi a sostegno della locazione relativi all’anno 2021.

I cittadini potranno beneficiare dei contributi economici relativi all'anno in corso se rispondono a requisiti per la partecipazione che si possono trovare, come la domanda al link https://comune.saluzzo.cn.it/servizio/sostegno-alla-locazione/.

La domanda si può inoltrare via emailall’indirizzo servizi.sociali@comune.saluzzo.cn.it (indicando obbligatoriamente nell’oggetto “Domanda Fondo sostegno locazione 2021 Cognome e Nome”) o a mano, esclusivamente su appuntamento ai numeri 0175.211333 /0175.211423 (Settore Servizi alla Persona – Piazza Cavour, 12 – Saluzzo).