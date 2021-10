A Bra 13 domiciliati positivi, nessuno ricoverato all''ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 21 ottobre, sono 13 i domiciliati a Bra attualmente positivi al coronavirus. Nessun residente a Bra è attualmente ricoverato all'ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.

“I dati sono stabili rispetto alla scorsa settimana, con un livello di contagio che resta molto contenuto (0,44% di braidesi positivi ogni 1000 abitanti) – commenta il sindaco Gianni Fogliato –. Indicazioni di buono svolgimento giungono anche per quanto riguarda il settore scuola e la didattica in presenza. Prosegue intanto la campagna vaccinale, che sul nostro territorio Asl Cn2, relativamente alla popolazione avente diritto, ha raggiunto una copertura pari all’81,79% con almeno una dose. Come comunicato dall’Azienda sanitaria locale, è in corso anche la somministrazione della terza dose: in merito per gli over 60 è previsto l’accesso diretto presso le sedi di Bra (Casa della Salute), Verduno (Ospedale “Michele e Pietro Ferrero”) e Alba (Casa della Salute), tutti i giorni, festivi compresi, fino al 31 ottobre, dalle 10 alle 12.30. Si ricorda che, come previsto dall’autorità sanitaria nazionale, tra la seconda dose e la terza devono essere trascorsi almeno 6 mesi”.