L'educazione finanziaria si allea con i commercialisti: intervento di Beppe Ghisolfi a Rimini

Un nesso logico unisce la finanza comportamentale e la capacità di prevedere redditività e rischiosità degli investimenti sul mercato dei capitali: questo nesso si chiama educazione finanziaria e da oggi può contare sull'alleanza e sulla competenza dei commercialisti, riunitisi a Rimini, presso la sala conferenze dell'hotel Savoia, grazie all'iniziativa dell'associazione My mind My investment e del suo Presidente dottor Stefano Fabbri.



Nel contesto della giornata convegnistica celebrata , con sessioni mattutine e pomeridiane, è intervenuto come relatore il Banchiere europeo e autore di manuali best seller economici per famiglie Beppe Ghisolfi, soffermandosi sull'importanza delle strategie di alfabetizzazione alla finanza per far sì che gli studenti di oggi siano gli investitori consapevoli di domani, e in ciò un rilievo decisivo viene svolto dal commercialista in quanto figura professionale capillare su ogni territorio e quotidianamente vicina alle esigenze fiscali e di liquidità dell'azienda e della famiglia media.



Il Prof. Ghisolfi, nel proprio brillante e applaudito intervento, ha interagito sul palco con l'amico dottor Franco Bulgarini, massimo esperto di finanza comportamentale - della quale può dirsi pioniere così come Ghisolfi lo è per la produzione educativo-libraria - e di promozione finanziaria, con la dirigente della CONSOB dottoressa Paola Soccorso e con la radio-giornalista del gruppo Il Sole 24 ore, e autrice di libri divulgativi lei stessa, Debora Rosciani.