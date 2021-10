A Cuneo palazzo Samone ospita la mostra fotografica "Don Aldo Benevelli. L’uomo e il suo credo”

La mostra fotografica parla di quasi un secolo di storia attraverso le esperienze e le azioni del prete partigiano e cerca di riassumere i momenti che hanno portato un cambiamento importante nella vita del soggetto oppure di importanza storica per la collettività, nel segno del multiculturalismo, della diversità come elemento di ricchezza, dell’attenzione agli emarginati, agli immigrati e ai lavoratori, del sacerdozio e della forza della preghiera, dell’attivo protagonismo nella lotta di liberazione, della promozione del volontariato laico e delle spedizioni benefiche .

Un progetto fotografico, un viaggio tra parole e immagini per riuscire a cogliere l’anima della vita nella sua apertura verso il mondo e verso le sue creature, tratto dall’archivio personale del prete partigiano ricevuto dall’Associazione partigiana Ignazio Vian/Centro culturale “don Aldo Benevelli” e dal Service Center onlus che ha aperto la Casa di accoglienza temporanea in Cuneo via Fossano 20 “Il Sogno di don Aldo Benevelli,

Un itinerario fotografico che vuole essere un inno ai Valori della Resistenza, alla Fede, ai diritti umani, alla multiculturalità, al colore come elemento di ricchezza, come esemplificazione degli innumerevoli punti di vista che possono essere contemplati in una sola esistenza, per approfondire il ruolo di don Benevelli e il contesto storico in cui è vissuto.