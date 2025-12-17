 / Quattrozampe

Quattrozampe | 17 dicembre 2025, 19:57

Cuneo, una raccolta alimentare Natalizia per animali bisognosi

Sabato 20 dicembre presso il negozio Arcaplanet di via Cascina Colombaro

La sezione provinciale di Cuneo di OIPA - Organizzazione Internazionale Protezione Animali - in collaborazione con la Fondazione Arcaplanet e Balzoo organizza per sabato 20 dicembre, presso il punto vendita ARCAPLANET di Cuneo in Via Cascina Colombaro 26, una raccolta alimentare Natalizia per gli animali bisognosi di cui si occupa quotidianamente.

I volontari saranno presenti per tutto l’orario di apertura del punto vendita dalle 9:30 alle 19:30.

E' un'occasione straordinaria per i cittadini che vogliono dare un aiuto concreto alla protezione degli animali ed alla gestione da parte dei volontari di quelli in attesa di adozione tramite l'acquisto di uno o più prodotti alimentari per cani e/o gatti.

Per informazioni e donazioni contattare il 331.6423207.

cs

